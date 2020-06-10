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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Haziran 2020, Çarşamba

İyi bir selfie için...

SÜREKLİ çektiğiniz yalnız selfieler bir yerden sonra takipçilerinize gına getirir, unutmayın.
Onun için eş, dost, kediş, köpiş ile yapılanları daha makbuldür.
Eğlenceli ve samimi fotoğrafların baş kahramanı her zaman en iyi dostlarınızdır.
HER pozda Müfettiş Gadget gibi uzun uzun çıkan kollarınızdan sıkıldınız mı? Kulaklığın tuşuna basarak fotoğrafınızı çekin, bu dertten kurtulun.
Uzun kollar+büyük görünen bir yüz=Şişman çıkan bir fotoğraf.
FİLTRESİZ fotoğraflarla doğallık şovu yapmayın, tutmuyor.
Verin kendinizi fotoğraf düzenleme uygulamalarına, mis gibi selfieler çıksın. Efektler bu günler için yapıldı. Çoğu da bedava, kullanın efenim.
FLAŞI patlatıp nur topu gibi bir fotoğrafınızın çıkmasına neden olan aynalardan uzak durun.
Belki de aynalar en yakın dostunuz değildir.
"AKLIMA bir fikir geldi" esprisi yapmayacaksanız ampul altında fotoğrafınızı çekmeyin.
Işığı karşınıza alacak şekilde çekimler yaparsanız daha net bir görüntü sağlarsınız. Çünkü tepeden gelen ışık yüzünüzün yarısının aydınlık yarısının karanlık görünmesine neden olur. Yani nasıl desek, böyle bi tuhaf olur.
EN az sizin kadar arka plan da çok önemli. Çılgın selfieler her zaman hit oluyor.
Tabi bu kadar çılgınına gerek var mı? Sanmıyoruz.
ZAMANLAMA özelliğini kullanın.
Adamlar daha profesyonel çekim yapabilmeniz için böyle bir özellik yapmışlar, kullanın efenim.
KALABALIK gruplarda yüzlere dikkat!
Kameranın herkesi alabilecek açı, mesafe ve konumda olduğundan emin olun. Sonra "Kendi güzel çıktığı fotoyu koymuş" diye arkanızdan konuşurlar, acımazlar.
VESİKALIK fotoğraf çektirir gibi poz vermeyin.
Düz açılı fotoğrafları tercih etmeyin. Kamerayı görüş açısının biraz yukarısında tutarak, hafif sağ ya da sol açı ile en iyi çıktığınız eğimi belirleyin.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. "Darısı başına" sözü buradan gelmektedir.

TESPİTLİ YORUM
Ulan adam aylarca peşinizde koşup seviyorum diyor inanmıyorsunuz.
Falcı küçücük fincanda baş harfini görünce heyecanlanıyosunuz valla pes.

NE KADAR OLDU?
Yıllık maaşı 40 milyon dolar olan ABD'li basketbolcu James Harden, Houston'da bir striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcayınca kulüp, Harden'ın formasını mekanın tavanına asalı BİRKAÇ GÜN OLDU

AlkışlıYorum
Arabama binerlerken kız arkadaşlarımın kapısını açıyor olmamın sebebi centilmenliğimden değil, kendileri açarlarken kapıyı bir yerlere çarpacakları korkumdandır. Duyurulur.

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