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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Haziran 2020, Salı

Fanatiklerin transfer dönemlerinde gerçekleştirdiği şeyler

GELEN dünyaca ünlü transferin uçağını internetten takip etmek, tribülanslarda gerilmek.
HER gün spor gazetesi alıp, kendi takımının sayfasını kontrol etmek.
YENI transferin neredeyse tüm videolarını internetten hatmetmek.
TİPİ formaya yakışıyor mu diye hemen kafasını photoshopla formaya monte etmek.
BAKKALA inmeye üşenip, şehrin öbür ucundaki havaalanına gidip yeni transferi beklemeye üşenmemek.
SON parasıyla aldığı atkısını yeni transferin boynuna takmak.
DÜNYACA ünlü transferimiz Türkçe şeyler söylediğinde mutluluktan kıvranmak.
YENİ transferi teknik direktörden bile önce kullanma isteğiyle, hemen konsol oyunlarında yeni transferi de içeren ilk 11'i oluşturma.
YENİ transferin gelişi daha da bomba etkisi yaratsın diye, kombine fiyatları ve forma fiyatlarıyla ilgili anında abartılı hikayeler uydurmak
İLK 2 ay yeni transferin adının doğru okunuşunu öğrenmek için ekstra çalışmak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Rusya 1908 Olimpiyatları'na, Gregoryen yerine Jülyen takvimi kullandığı için 2 hafta geç varıp atıcılık müsabakasını kaçırmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Kızın 40 takipçisi var "Hayranlarıma sesleniyorum" diye tweet atmış. Bin takipçisi olsa bağımsızlığını ilan eder, ülke kurar.

NE KADAR OLDU?
Nihat Doğan sevgilisinden gelen mesajları gazetecilere gösterdikten sonra aniden ''Ben bunları size niye gösteriyorum'' diye sinirlenip cep telefonunu kıralı 10 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Kendi arabası diye siyah gördüğü farklı markadaki her arabaya binmeye çalışan ve birinde de başarılı olup araba anahtarı kabul etmiyor diye servisi arayan, iki saat nasıl olup da çalışmadığı hakkında servis elemanına cepten malumat veren başka salak var mı?
Arabalarınızı kilitlemeden çıkmayın; binerim...
Bi tanıdığımızın yeni doğan bebeğine hayırlı olsuna gidiyoruz. Dönüşte annemle biraz dedikodu yapmak için "Anne, bu ikinci çocuk biraz çirkin mi ne?" diye soruyorum.
Annemden gelen "O yüzden babasına benziyo deyip durduk ya zaten" cevabıyla kalakalıyorum.

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