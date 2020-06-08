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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Haziran 2020, Pazartesi

Takıntılı insanlar

En klişeden başlayalım.
Çizgilere basmadan yürümek mi? Keşke o kadar basit olsa!
Evde de hayat çok kolay sayılmaz. Örneğin, yere düşen her kırıntı için temizliğe girişirsiniz.
15 dakikada bir süpürge çıkarmakla kalmaz; günün sonunda süpürgeyi bile süpürür bir hale gelirsiniz.
Alışkanlıklarınıza çok bağlısınızdır ve bu yüzden ortam değiştireceğiniz zaman gerilirsiniz.
Kendi yatağınızda uyumayacağınız fikri her tatile çıktığınızda içinizi kemirirken, 3 günlük tatile 3 kamyon dolusu eşyanızı sürüklersiniz!
Sofradaki her şeyin mükemmel bir simetride olması için uğraşmaktan yemeğinizi yiyemezsiniz.
Çat kapı gelen davetsiz misafirler en büyük düşmanınızdır.
Kıvrılmış bir halıyı düzeltmeye çalışarak ömrünüzü tüketebilirsiniz.
Ayh! Görünce bile için şey oldu değil mi?
Cüzdandaki paralar da mükemmel bir şekilde düzenlidir. Her banknotun aynı yöne bakması ve sıralı olması durumu idealdir.
Yamuk duran bir şey gördüğünüz zaman gözünüz başka hiçbir şey görmez olur!
Nerede ve ne koşulda olursa olsun önceliğiniz onu düzeltmektir!
Arabanızı park ettiğiniz yeri ve buna benzer pek çok şeyi not almak zorunda hissedersiniz.
Siz bu kadar düzenli ve tedbirliyken etrafınızdaki insanların unutkanlıkları ve yaşadıkları karmaşa sizi hayrete düşürür!
Günün yarısını ellerinizi yıkayarak geçirirsiniz.
"Islak mendili olan var mı?" sorusuna da cevap her zaman sizsiniz.
İçinizdeki her olayın kaydını tutma, hatta puan verme ihtiyacınızın önüne geçemezsiniz.
Örneğin bankanız size yarınki işlemlerinizi bugünden hatırlatıyorsa, "Aferin sana, 10 puan!" diye bağırabilirsiniz.
Veya sevgilinize yer yer "Otur, SIFIR!" demek isteyebilirsiniz.
Kendinizden korkar hale gelirsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2017'de Dubai'de iniş yaptığı sırada kaza geçiren uçakta bulunan Mohammad Basheer Abdul Khadar isimli adam kazadan altı gün sonra piyangodan 1 milyon dolar kazandı.

TESPİTLİ YORUM
400 kişilik düğünde kimin ne taktığını unutmayan bir kadından, sana yaptığı yanlışı unutmasını bekliyorsun. Acırım sana.

NE KADAR OLDU?
İngiltere'de bir kadın, evdeki papağanın "Oh Claire, oh Claire" demesinden eşinin Claire isimli bir kadınla aldattığını öğreneli 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Birinci sınıfa giden öğrencime soruyorum ''Hiç tanımadığın biri seni bir yere davet etti diyelim. Ne dersin?'' diye.
Koparan cevap anında geliyor:
''Gelemem; çünkü çok ödevim var derim öğretmenim.'' Yok, ödevi olmasa gidecek. Akıllı ve çalışkan öğrencim benim.

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