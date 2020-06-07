Memleketimizden tatil manzaraları
1. Havuz başındaki en güzel şezlonglara geceden havlu koyarız, Garanticiyiz arkadaşlar, bunda yanlış bir şey yok.
2. Plaj çantamızı hiç tereddüt etmeden yan şemsiyenin altında güneşlenen tatilci aileye emanet ederiz.
"Biz biraz yüzsek gelsek?" 3. Açık büfede kendimizden geçebiliriz.
Bunun teknikleri var, ne diyordu Cem Yılmaz; "En alta Amerikan salatası!" 4. Sıcakkanlı milletiz, iki kişi çıktığımız tatile dört beş kişiyle devam edebiliriz.
Tatil arkadaşları candır!
5. Eğlence anlayışımız biraz farklı olabilir.
Ne de olsa deve güreşi ata sporumuz!
6. Güneş kremi yerine yoğurt sürmeyi tercih ederiz.
"Ayyy dokunma, oraya dokunmaaa!" 7. Sulu şakalar yapmak ruhumuzda var.
İşte arkadaşımızı iskeleden itmek olsuun, efendime söyleyeyiiim boğma şakaları olsuun...
8. Otelin tüm imkanlarından yararlanmak için programlanırız.
13:00'te öğle yemeği, 14:30'da dondurma saati bak unutma!
9. Değişik atlama stillerimizi tekrar tekrar sergilemekten hiç bahsetmiyoruz bile.
"Kız bakıyor mu, atlayayım mı?"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnce belli çay bardağının üst kısmının 'En çok yüzey alanı en az hacim', alt kısmının ise 'en az yüzey alanı en çok hacim' şeklinde olması hasebiyle, doldurulan çayı ilk başta soğutup içime uygun hale getirmek, sonrasında ise mevcut ısıyı koruma şeklinde bir işlevi vardır.
TESPİTLİ YORUM
Alarmı erteleyip 5 dakika sonra kalkayım derken 1 saat sonra uyanınca evi arabayı kumarda kaybetmiş gibi hissediyorum.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de açılan zayıflama kampına katılan şişmanlar, 2 haftada 3 kilo alırken, onları çalıştıran hocalar 5 kilo vereli 21 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"TELEFONUNDA fıstık diye kayıtlı numara kimin?" dedi, "Kuruyemişçinin" dedim, yemiş midir?
ÇALIŞTIĞIM şirketin şoförü ufak bir kaza yaptı.
"Suç kimde?" diye sorduğum zaman verdiği cevap, "Yasal olarak ben suçluyum ama vicdanen o suçlu."
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