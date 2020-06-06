90’larda yaptığımız, bugün yapsak aşırı absürt olacak şeyler
Kalemle sarmak yine iyi, alternatif çözüm=SERÇE PARMAK!
TELEFON görüşmesi yapmak için jeton stoklayıp ankesörlü telefon başında kamp kurmak.
O zamanlar "konferans görüşmesi" yoktu...
DÜĞÜN tebriği için telgraf çekmek.
Bu mutlu gününüzde STOP halayınızda olmak STOP çok isterdim STOP.
HAFTA sonu film keyfi yapmak için Pazar Gecesi Sineması'nı beklemek.
Banyo>Bizimkiler>Pazar Gecesi Sineması.
ARKADAŞIMIZA vermek istediğimiz dosyaları diskete yazmak.
Şimdi KAYDET simgelerinde yaşıyor, yaşatılıyor...
ÇEKTIĞIMIZ fotoğrafları görmek için bir hafta "tab edilmesini" beklemek 36'lık filmin 3678 fotoğrafı=FLU
MERAK ettiğimiz şeyi Google yerine ansiklopedilerde aramak Kupon biriktirip alınan ansiklopediler, ansiklopedilerimiz...
DIŞARI çıkarken yanımızda "teyp" taşımak Teybi kulağa yaslama kültürü çocuklarıyız!
KUYRUK olmasın diye banka şubesine sabahın köründe gidip, her türlü saatlerce beklemek Ömrümüzü banka kuyruklarında tükettik!
VE tabii vade beklemek!
Fakat bugünlerin gelmesini iyi bekledik.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Geçmişte ABD Kanada'nın işgal etmesini engellemek için 2 yıl uğraşıp bir kale inşa etmişti. Daha sonra kaleyi yanlışlıkla Kanada'ya inşa ettiklerini fark edince yapıyı öylece terk etmişlerdi.
TESPİTLİ YORUM
Bu sabah bi sivrisineğin yanağıma buse kondurmasıyla uyandım, "Noluyo" lan dedim. "Abi yaz geldi biz de döndük" dedi.
Sarıldı ağlaştık.
NE KADAR OLDU?
Çin'de bir panda, daha fazla yemek yemek için hamile taklidi yapalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KENDİ arabası diye siyah gördüğü farklı markadaki her arabaya binmeye çalışan ve birinde de başarılı olup araba anahtarı kabul etmiyor diye servisi arayan, iki saat nasıl olup da çalışmadığı hakkında servis elemanına cepten malumat veren başka salak var mı?
Arabalarınızı kilitlemeden çıkmayın; binerim....
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