Platonik aşıklar için dev hizmet
Stalklamak yetmez; sosyal medya pusuya yatma işidir!
İstisnasız her hesabına bildirim koyun, hiçbir güncellemesini kaçırmayın. Ne zaman ki ortak bir nokta, cevap verebileceğiniz bir konu çıktı; yorumu yapıştırın!
Gitmeyi düşündüğü konser için iki bilet alıp, "bana da arkadaştan iki bilet geldi" ayağına yatın.
Gerisini konserin en romantik şarkısına bırakın!
Ona yardım ederek süper kahraman ilan edileceğiniz hususlar için fırsat kollayın.
Evdeki tadilat işleri ideal fırsat!
Boyacıya, elektrikçiye ihtiyaç olmadığını, sizin halledebileceğinizi söyleyin. Tebrikler:
Birlikte vakit geçirmek için nurtopu gibi bir bahaneniz oldu!
Cumartesi akşamı için planlarını öğrenin ve tesadüfen siz de aynı partiye gidiverin!
Aşk tesadüfleri sever matmazel!
Ve söz konusu partide DJ'den onun en sevdiği parçayı çalmasını isteyin...
O PEÇETEYE O ŞARKIYI YAZAN BENDİM AŞKIM!
Sosyal medya hesaplarını bulup, biraz karıştırarak ilgi alanlarını keşfedin ve siz de onlarla ilgili paylaşımlar yapın.
Zevklerimiz renklerimiz çok aynı, fark ettiysen tanışalım mı?
Aşk bazen ekip çalışması gerektirir: Siz onunla tanışamıyorsanız, arkadaşınızın onun arkadaşlarıyla tanışmasını sağlayın!
Belki de bu vesileyle kankanız yeni bir aşka yelken açar, fena mı?
Ders programınızı oluşturmadan önce ilk işiniz onun seçmeli derslerini araştırmak olsun.
Şu dönem iple çekeceğiniz bir ders olsun!
Minik bir köpiş edinip, hayvanları çok sevdiğini ve onu gördüğü anda yanınıza geleceğini umun!
Belki sonra da beni seversin?
Kankalarıyla kanka olmaya oynayın, kaleyi içten fethedin!
Kankalarının sevmesi onun sizi sevmesinin yarısıdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2006'da Richard Lee McNair isimli bir mahkum hapiste posta çuvallarını tamir ettiği bir işe girdi.
Daha sonra bu çuvallardan birinin içine girerek kendini hapisten dışarı postaladı.
TESPİTLİ YORUM
Kızlar kışın giydiğiniz geyikli taytların cezasını yazık giyeceğimiz alevli şortlarla ödeticez.
Summer is coming!!
NE KADAR OLDU?
Malatya'da bir hırsız, çaldığı malları koyduğu yerde bulamayınca polisi arayalı 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Evime ilk defa gelip bir an önce temizlik yapma telaşıyla daireleri karıştırıp yan dairenin bütün camlarını bir güzel silen, camları karıştırdığını hepsini sildikten sonra cama çıkan evin çocuğunun "Teyze sen kimsin ya?" sorusuyla anlayan anneme alkış istiyorum.
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