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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 04 Haziran 2020, Perşembe

Geçmişten günümüze televizyonun içine girmek istediğimiz anlar

Peki var mısınız bugünün hatrına televizyonun karşısında durmaya dayanamayıp içine girmek için can attığımız o anları hatırlamaya?
2002 yılında Türkiye- Senegal maçında televizyonun içine girip İlhan Mansız'a sarılmak istedik.
Ne goldü bee!
BIR türlü zamanında zıplamayı beceremeyen Hügo'yu sırtlayıp Cadı Sila'dan kaçırmak için Tolga abinin yayınına gidivermek istedik.
6'ya bas 6'yaaaaa!!
YAPRAK Dökümü'nde acaba Oğuz'la kim kaçacak, Ali Rıza Bey ne tepki verecek diye diye reklamları beklerken, televizyonun içine girip bakasımız geldi.
Bu Leyla'yla Necla da ne çektirdi bu adama demeyen kalmasın.
HEPİMİZİN Ricky Martin'e hayran olduğu o yıllarda Hülya Avşar Show'a televizyonun içinden girip Ricky Martin'i canlı canlı görmek istedik.
Hülya Avşar bile bu kadar heyecanlıyken biz ne yapardık.
VEDAT Milor iştahla bütün menüdeki yemeklerin tadına bakarken televizyonun içinden ekmek banmak istedik.
ADRIANA Lima Acun'a katıldığında anında oraya gidip, onunla kutu açmak istedik.
Hadi elele verip sinerji yapalım.
EUROVISION'DA Sertab Erener'in birinciliği garantilediğini anladığımızda elimizde bayraklarla televizyonun içinden Riga'ya gitmeyi diledik.
KİM 500 Milyar İster'de maddi durumu kötü olan yarışmacıya sesimizi duyurmak için televizyonun içine girivermek istedik.
C de C de! Google'dan baktım teyze C dee!
BEYAZ ve Candan Erçetin atışmasını izlerken bir anda televizyondan yanlarına gidip onlara şarkı sözü desteği vermek istemiştik.
IVANA Sert jüride konuşmasını yaparken bir anda yanında belirip kelimelerin doğrusunu kulağına fısıldamak istedik.
SEDA Sayan'ın "Sen kimsin" konulu efsane ayarını canlı yayında görüp yanına gidip yakından izlemek istedik.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Erkekler hayatları boyunca araba sigortasına kadınlardan yaklaşık 15 bin dolar daha fazla para harcıyor.

TESPİTLİ YORUM
Otobüste yanımda oturan çocuk çarpılıyor sandım, meğer beni rahatsız etmeden cebinden telefonu çıkarmaya çalışıyormuş.

NE KADAR OLDU?
Doktoru "2 seneden fazla yaşamazsın" deyince bütün servetini yiyen Amerikalı işadamı, 2 senede ölmeyince önce dilencilik yapıp sonra doktorunu dava edeli 89 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Ortaköy'de neredeyse hiç ilerlemeyen trafikteyim.
Yanımda duran taksinin şoförüne "İstinye'ye gidecektim.
En kısa yoldan nasıl gidebilirim?" diyorum ve yurdum taksicisi cevaplıyor.
"Gençliğine yazık etme, sen buradan geri dön evlat." Eyvallah abi...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Geçmişten günümüze televizyonun içine girmek istediğimiz anlar
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