Yazılı olmayan kurallar
2. Kulaklık takmış bir kişiye öylece soru sorulmaz. Duymaz, duymuş olsa bile saygısızlığın büyüğünü edersiniz.
3. Bir ortamda şarjı en az olan, şarj aletini kullanmaya hak sahibidir.
4. Beyler! Pisuvar kullanırken arada bir boşluk bırakmaya özen gösterin.
5. Sinemada, tiyatroda, karanlık ortamda herhangi bir gösteri izlerken telefonla uğraşılmaz.
6. Kapınızın önünde ayakkabınızı bırakmayın. Gün içinde sürekli giyiyor olabilirsiniz, bu bizim sorunumuz değil.
7. Otoyol veya kavşak bağlantı noktalarında tek akıllı sizmişsiniz gibi kaynak yapmayın.
8. Bacaklarınızı ayırmayın.
Rahat oturmanız başkalarının rahatını engelliyorsa bir zahmet rahatsız olun.
9. Bir kitap ödünç alındıysa sahibine geri teslim etmek için onun istemesini beklemeyin.
Okumanız bittiği gibi geri verin.
Bitmediyse ve süre uzuyorsa yine geri verin.
10. Birini ararken telefonu çaldırma sayısına dikkat edin.
Kişi duyacaksa zaten ilk üç çalışta duymuştur.
11. Bir kıyafet mağazasında denemek için onlarca kıyafet almayın. Teker teker alıp deneyin, arodından nazikçe bırakın.
12. Toplum içerisinde aile ve sevileni eleştirmeyin. O, yalnız kalındığında yapılır.
13. Ortamın gündemi ekonomi değilse para, maaş, ödeme gibi konuları açmayın.
Sıkılmadık mı bu sıradan konudan?
14. Telefon görüşmelerini karşıdaki kişiye haber vermeden hoparlöre alarak yapmayın.
Ayrıca bağırarak telefonla konuşmayın, muhtemelen karşınızdaki sakin konuşsanız da sizi anlayacaktır.
15. Bir cafe ve restoranda yemeğinizi yedikten sonra masayı toplayan garsona yardım etmeyin. Uzmanı olmadığımız bir konuda işi uzatmamız bir yana saygısız bir davranış olduğunu bilin!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tesadüfün böylesi... Brad Pitt, 2004 yılında Truva filminin çekimleri sırasında kolay kolay unutulmayacak bir performans sergilemişti.
Düşmanı Hector ile yaptığı zorlu bir dövüş sahnesi sırasında yukarı zıplayan ve kötü bir şekilde yere düşen Pitt'in aşil (achilles) tendonu yırtıldı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı.
İşin ilginç tarafı, Brad Pitt'in filmde canlandırdığı karakterin, bizzat bu tendona ismi verilen Achilles olmasıydı..
TESPİTLİ YORUM
Otobüste butona erken basınca ayıp olmasın diye inip yağmurda yürümüş adamım lan ben, üzmeyin beni...
NE KADAR OLDU?
Fransa'da kese kağıdı patlasa 10 milyon insan kaçışırken;
91 Körfez harekatında yapılan "Füze gelebilir" anonsunda Adana'da halk füze görmeye sokağa çıkalı 29 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hadi ben satmak istediğin duşa kabin için ''Küçükmüş, iki kişi bile sığmaz ki buna'' deme gafletinde bulundum.
Sen niye kabinin içine girip ''Olur mu abi?
Gel bak...'' diye beni çağırıyorsun be adam?
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