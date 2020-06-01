Kız çocuk mu, erkek çocuk mu?
Erkek cocuğuna top atarsanız onu yakalamak için ellerini açar, yine de top suratına çarpar...
Kız çocuğunuzu dışarı çıkmak için özene bezene giydirirsiniz, süslenme faslı bittiğinde küçük hanım harika görünmektedir ama gidiceğiniz yere 1 saat gecikmişsinizdir... Erkek çocuğunuzu dışarı çıkmak için özene bezene giydirirsiniz, ama 10 dakika sonra gömleğinin 2 yakasi 2 tarafa kaymış, ayakkabıları tozlanmıştır...
Kız çocuk yerde bir çubuk gördüğü zaman alıp neden yapıldığını anlamaya çalışır.
Erkek çocuk yerde bir çubuk gördüğü zaman alıp bundan nasıl bir silah yapacağını düşünür...
Kız çocuklara bir Barbie bebek verin, onu giydirir, süsler, evcilik oynar. Erkek çocuklara bir Barbie bebek verin, hemen kollarını bacaklarını koparır...
Kız çocuğunun saçlarını kestirdiğinizde yeni halini beğenmemişse kendini iki hafta odasına kilitleyebilir. Erkek çocuğun saçlarını kestirdiğinizde nasıl olduğuyla ilgilenmez...
Kız çocuk annesinin makyaj malzemelerini alıp yüzüne gözüne sürer, erkek çocuk annesinin makyaj malzemelerini alıp duvarları boyar...
Kız çocukları tırnaklarını uzatır ama daha güzel olduğu için değil, bir erkek çocuğunun orasını burasını çizebilmek için... Erkek çocukları ise tırnaklarını uzatır çünkü kesmeye üşenirler...
Kız çocukları 6 yaşından itibaren babaları şeker vermezse onlar da yanak vermeyi keser. Erkek çocukları 6 yaşından itibaren babalarına yanak vermeyi keserler...
Kız çocukları genelde erkek çocuklarından önce konuşmayı öğrenirler. Erkek çocukları genelde konuşmadan önce silah seslerini taklit etmeyi öğrenir...
Kız çocukları filmde biri öldüğünde ağlar. Erkek çocuklar Ninja Kaplumbağalar'ı 3. kere seyrederken biri TV'yi kapatırsa ağlar..
Kız çocuklar büyüyünce kadın olurlar. Erkek çocukları ise büyüyünce büyük erkek çocuk olur...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Mark Twain 1835 yılında, Halley kuyruklu yıldızının görüldüğü tarihte doğmuştur.
1909 yılında, gelecek yıl Halley'i görmeyi beklediğini söylemiştir; fakat 1910'da tam da Halley'in görüldüğü gün ölmüştür.
TESPİTLİ YORUM
Sabah erken kalkmak çok kötü ya.
Sınırsız para mı sabah erken kalkmamak mı deseler tabiki sınırsız parayı seçerim ama erken kalkmak kötü.
NE KADAR OLDU?
Adana'da ishal olan bir hırsız, çalmak için girdiği evin tuvaletinde çıkardığı sesler yüzünden yakalanalı 27 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Büyük marketlerden birinde kasada kuyruktayız.
Birden etrafa kötü bir koku yayılıyor, herkes yüzünü ekşitiyor 'Kokunun kaynağı ben değilim' gibilerinden.
Kuyrukta babasıyla bekleyen 8 yaşlarındaki bir veledin "Baba bu kokunun aynısından bizim banyoda da vardı" demesiyle, ortada kırmızı suratlı bir baba ve olayın faili bulunduğu için rahatlayıp tebessüm eden bizler...
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