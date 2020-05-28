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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Mayıs 2020, Perşembe

Burnundan kıl aldırmayanlar

Osman Efendi bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır. İlaç alır, geçmez.
Bir iki gün bekler, ağrı devam eder. Doktor muayene eder, ağrı kesiciler verir, gider.
Lakin Osman Efendi'nin baş ağrısı artarak sürer. Gözleri de yaşarmaya başlar. Başka doktorlar çağrılır.
Osman Efendi, Uşak'ın ileri gelenlerindendir, ağrıyı kesene servet vaat eder. Doktorların hiçbiri ağrıyı durduramadığı gibi sebebini de bulamaz.
Ev halkı birbirine karışır, baş ağrısından geceleri uyuyamayan Osman Efendi'yi İstanbul'a götürmeye karar verirler.
İstanbul'da en iyi doktorlar seferber olur. Röntgenler, beyin tomografileri çekilir, testler yapılır… Görünüşe bakılırsa Osman Efendi turp gibidir.
Ağrı kesici iğnelerle zor ayakta duran Osman Efendi bu defa da yurtdışına götürülür.
O devirde İsviçre Zürih'e gidilir.
Sonuç olarak: Osman Efendiye teşhis konulamaz. Artık yerinden kalkamayan Osman Efendi'ye ağrı kesici iğneler verilir, ülkesine dönüp dinlenmesi tavsiye edilir.
Osman Efendi yayla evinde bir odaya yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlar. Bir gün, hastanın keyfi gelsin diye, Osman Efendi'nin eski berberi Mehmet çağrılır. Berber yataktan kalkamayan Osman Efendi'yi tıraş ederken, adamcağız derdini anlatır ve ölümü beklediğini söyler.
Berber Mehmet bir an düşünür.
"Beyim?" der, "Sakın sizin burnunuzda kıl dönmüş olmasın" Bir bakar, "Hah işte der. Kıl dönmüş." Osman Efendi'nin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker. Ev halkı Osman Efendi'nin köyü ayağa kaldıran çığlığıyla odaya koşar. Berber Mehmet, Osman Efendi'nin elinden zor alınır ve cımbızın ucunda tuttuğu yirmi santimlik kılla kapı dışarı edilir.
Osman Efendi'nin kanayan burnuna pansumanlar yapılır, kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına yatırılır. Ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiştir. Baş ağrısından ise eser kalmamıştır.
Çözümün bu kadar basit olabileceği kimsenin aklına gelmemiştir.
Sapasağlam ayağa kalkan Osman Efendi, berber Mehmet'i çağırtır ve ona bir servet bağışlar. BURNUNDAN KIL ALDIRTMAYANLARIN
BAŞI ÇOK AĞRIYABİLİR...

TESPİTLİ YORUM
Konuşursan her şey çözülür dediniz.
Yarım saattir buzluktan çıkardığım kıyma ile konuşuyorum hala çözülmedi.
İnsanları kandırmayın.

NE KADAR OLDU?
Adana'da bir kişi, mahkemede hakimin tutuklama kararını duyar duymaz açık pencereden atlayarak kayıplara karışalı 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Yaz tatilinde yüzme bilmediği halde denizde açılan ve boğulmak üzere olduğu halde kıyıdaki yakışıklılara rezil olmamak için sesini çıkarmayıp sessiz sedasız kaderine razı olan aklı kıt ben, beni kurtarmak için yanıma gelip neredeyse boğulan sarışın da benim arkadaşımdır.
Denizde can çekişip boğulacağımızı anlayan ve gelip bizi kurtardıktan sonra küfürler eşliğinde yakışıklıların önüne fırlatan da arkadaşımın asabi babasıdır.

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