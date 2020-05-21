Mühendis Olmak Zor Zanaat
- Evet?
- Baksana bu bina yıkılır mı?
- Ne bileyim ben, bir sürü testi var bu işin öyle karpuza vurur gibi anlaşılmaz bu işler!
- Ne biçim mühendissin lan sen?
-.......
****
- Bölüm ne?
- Makine mühendisliği - Kaç tane kız var lan sizde?
-........
****
- Ne çıkacan mezun olunca?
- Gemi inşaat mühendisi.
- Ha, kaptan felan yani.
- Yok ebe olacaz.
****
- Mesleğin ne evladım?
- Kimya mühendisiyim amca.
- Sabun, şampuan felan...
- Yok amca öyle değil; daha bi zor.
****
-Ne mühendisisin?
-Endüstri mühendisi.
-Ne endüstrisi?
****
-Arkeoloji bölümünde okuyan bir kişi tarafından, bilgisayar mühendisliğinde okuyan bir kişiye yöneltilmiş soru:
- Abi sen bilgisayar mühendisliğinde okuyordun dimi?
- Evet.
- Size hacker'lik yapmayı öğretiyorlar mı, böyle bir ders var mı?
- Lan, siz de tarihi eser kaçakçılığı diye bir ders var mı?
-?!
****
- Abi ne okuyodun sen?
- Makine mühendisliği.
- 4 yıllık mı?
****
- Ne mühendisisin?
- Bilgisayar - Bu bilgisayarlar nasıl çalışıyorlar kuzum?
- İçlerinde elektronik devreler var, ikili mantığa göre...
- ??!
- Boşver, sen tak fişi çalışır onlar..
****
- Ne mühendisisin?
- Bilgisayar - Yav bizim oğlana şöyle iyi bir şey, oyunlu falan, toplasak kaça çıkar?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Son 7 Amerikan başkanından 5'i solak.
Bu oldukça tuhaf; çünkü ABD'de solaklar nüfusun yalnızca %10'unu oluşturuyor.
Daha da tuhafı, son 20 yıldaki neredeyse tüm başkanlık yarışlarının solak adaylar arasında yapılmış olması: Barack Obama - John McCain, Bill Clinton - Bob Dole - George H. W.
Bush- Ross Perot.
TESPİTLİ YORUM
Kıza;
"Seninle ciddi düşünüyorum" dedim, "İspatla" dedi.
Takım elbise giyip oturdum karşısına, ülke sorunlarını konuşuyoruz.
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de bir öğrenci;
Vali Düzgün adına sahte hesap açıp okulları tatil edeli 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bayram tatili için gittiğimiz tatil beldesinde ellerini arkasına kavuşturup, mağaza mağaza dolaşıp, "Çelamküm!
(selamün aleyküm)" diyerek şekerlere yönelen 2 yaşında, kendisi zaten şeker olan velet, benim oğlumdur.
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