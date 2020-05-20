Yurdumun insanları
Amca, hala, dayı, teyze, görümce, kayınço, enişte, elti, bacanak, kaynana, kayınpeder, baldız, yenge, amcaoğlu, halaoğlu, dayıoğlu vb. gibi akrabalık terimleri.
Gelin-kaynana çekişmesi.
Sigarayı çoraba veya kulak arkasına koymak.
Düğünlerde, eğlencelerde, toplantılarda vb. içip içip olay çıkartmak.
Kuru fasulye-pilav-cacık, at-avrat- silah, devlet-mafyapolis, kavun-beyaz peynir-rakı, Metin-Ali-Feyyaz, karpuz-peynir- ekmek gibi üçlemeler.
Yürüyüş veya dolaşma esnasında eline tesbih, değnek, sopa vb. almak.
Yabancı dil öğrenirken önce küfürleri öğrenmek, yabancılara Türkçe öğretirken de önce küfürleri öğretmek.
Yolculuk esnasında yanındakine "Yolculuk nere hemşerim?" diye sorarak muhabbete başlamak.
Mektuplarda "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüp", "kestane kebap, acele cevap" beklemek.
Kendini tanıttıktan sonra diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemek.
Japonlar için "Adamlar yapmış abi!" demek.
"Bizim askerdeyken bir çavuşumuz vardı" diye başlayan askerlik anıları.
Ütü ütülemek, su sulamak, boya boyamak, uyku uyumak, yangın yanması, ölü ölmesi vb. gibi dumur yaratan deyimler.
"Geldiniz mi?" veya "Siz mi geldiniz?" gibi gereksiz sorular.
"Kim o?" sorusuna "Ben" diye cevap vermek.
Telefonu açan kişiye kendini tanıtmadan "Orası neresi?" veya "Sen kimsin?" gibi sorular sormak.
Neredeyse herkese, her şeye takma isim bulmak.
Lokanta vb. gibi yerlerde masaları birleştirerek oturmak.
Büyüklerin "Biz sizin yaşınızdayken..." diye başlayan cümleleri...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Korsanların taktıkları tek göz bandının amacı, karanlık yerlere girildiğinde karanlığa alışma süresini yok etmektir.
TESPİTLİ YORUM
Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp, "Yat yat yat" diye bağırsa da geri yatsak…
NE KADAR OLDU?
Lokanta sahibi dalgın bir abimiz müşteriyi içeride unutup dükkanı üzerine kilitleyeli 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Birkaç hafta önce araba ile ilerlerken, bir kadın sürücü yanıma yaklaşıp otoyola nasıl çıkacağını sordu.
Ben de beni takip etmesini istedim.
Otoyola çıktıktan sonra, sen sağ ben selamet anlamında dörtlüleri yakıp, gaza basıp hızlıca uzaklaştım. Sonra evime ulaşmak için onca yol gittim, otoyoldan ayrıldım, evimin sokağına girmeden, son ışıkta kadın yine yanıma gelip hâlâ yolumuzun olup olmadığını sordu.
Şaşkınlıktan birkaç saniye kendime gelemedim. O kadar yolda beni nasıl kaybetmedin?
Otoyola çıktığını nasıl anlamadın?
Çok mu iyi şoförsün, çok mu kötü anlamadım. Kadınlar siz gerçekten trafikte çok farklı canlılarsınız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınların Burçlarına Göre Düğün Konseptleri - 2 19 Mayıs 2020, Salı Akreplerin aşk hayatının ne kadar tutkulu ve heyecan verici olduğu aşikârdır. Onlar da bu tutkuyu gürültü patırtı...
- Kadınların Burçlarına Göre Düğün Konseptleri - 1 18 Mayıs 2020, Pazartesi Pardon ama, acaba şu Ankara'daki saray müsait mi bu hafta sonu? Şey, bir Koç evlenecek de. Bu arada her yer ışıl...
- Pazar Dili ve Edebiyatı 17 Mayıs 2020, Pazar Pazarların bir dili ve edebiyatı her zaman olmuştur. Beni en çok çeken o olmuştur. Artık fiyat tabelalarına şiir...
- Kadınların unutamadığı şeyler 16 Mayıs 2020, Cumartesi Vitrinde görüp alamadığı ayakkabı ve çanta. Kimbilir ne kadar üzülmüştür, yazık. Kimin, hangi düğünde, nişanda...
- Türk göbeğinin tarifi 15 Mayıs 2020, Cuma Karşı taraftan gelen abi göbek yapmışsın sorularına "Zengin gösteriyor", "Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer"...