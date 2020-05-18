Kadınların Burçlarına Göre Düğün Konseptleri - 1
Örflerimize son derece düşkün Boğalar için gerekli olan dört takım davul ve zurna ekibi... Kapıda kazanlar kaynarken ileriden beyaz atlı prensi gelmeli.
Mübalağa yapmıyorum gerçekten atla gelmeli damat...
Tutmayın küçük enişteyi, kurtlarını dökmek için bundan daha iyi bir fırsat bulamazdı İkizler.
Çılgınca eğleneceği bir düğün hayallerini süslüyor, sabahlar olmaasıınn!
Yengeç biraz daha mütevazi olmayı tercih eder... Onu binlerce kişinin katılacağı törenler boğuyor sanırım... Daha sade, hatta mümkünse şöyle aile arasında nezih bir evet-hayır, azcık da kurabiye varsa yeter.
Söz konusu Aslansa eğer eğlence ve parti ön planda olmalı. "Ülkenin önde gelen ses sanatçılarına davetiye gitti mi?" sorusuna da hazırlıklı olun ve cevabınız "Evet" olsun!
Dışarıdan bakıldığında "uff bula bula burayı mı bulmuş düğün yapacak" dedirten ancak içeri girildiğinde kusursuzluğu ile göz kamaştıran, sade ancak mükemmel düşünülmüş bir organizasyon olmalı Başak düğünü! kizlarsoruyor.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gillette (Jilet) şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladığında yüzlerce erkek satın aldı. Sonra da bu jiletlerin sakallarını kesmediğini söyleyerek onları çöpe attı. Gillette yetkilileri, mutsuz müşterilerin tıraş olmadan önce jiletin sarıldığı kağıdı çıkarmadıklarını fark etti. Bu olay dünyadaki en ilginç olay olsa gerek...
TESPİTLİ YORUM
Evde ayakkabıyla gezen yabancılar, tam çıkarken bir şey unutup, tekrar eve girerken ayakkabıları çıkarmayıp halıda emekleme keyfini bilemez.
NE KADAR OLDU?
Sokakta bulduğu içi para dolu çantayı sahibine iade etmeyen Onur S, Harbiye'deki lüks dairesinde basının sorularını yanıtlayıp "Salaklığın lüzumu yok" diye açıklama yapalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Geçen sabah otobüste konuşup gülüşen kızlı erkekli gruba "Mart da geldi tabii..." diye çıkışan teyzeye de alkış lütfen.
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