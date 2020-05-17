Pazar Dili ve Edebiyatı
Beni en çok çeken o olmuştur. Artık fiyat tabelalarına şiir bile yazıyorlar.
Domatesin üstünde "Torun kadar tatlı" acı biberin üstündeki tabelada "Bir ayrılık sonrası dinlenen Yıldız Tilbe şarkısı kadar acı" yazıları. İddia ediyorum bu adamları reklam sektörüne soksanız acayip yol alırlar. Bakalım bu reklam sloganlarına...
Tarkan bile burdan aldı, 50 lira borcu kaldı gel.
Çakı çakmak ayna tarak çek bıraaakk don lastiği 1 lira.
İkizlere takke, ikizlere takke, gel abla gel...
Adanalı tatar 5 alır 3 satar. Bu adam çıldırdı gel abla gell.
Param olsa da ben alsammmm...
Benim adım deli Bekir beğenmezsen geri getir.
Paris Hilton bile burdan alışveriş yapıyor. Karpuz değil, kan bunlar kan.
Hayde Palamutttttttt veri veri gutttt gellll.
Ele bele donnn, bebelere balon gelllll...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya indiren tayt GELL!
Hayat kadar acı biber geeeelll.
SSK doktoru gibi uzaktan bakma, gel abla geel!
Hem ye hem helalleş.
(Mevsimi geçmekte olan meyvelerde söylenmektedir genelde.)
Abi gel, abla gel! Seçene değil, seçmeyene kızıyorum!
Domatese uzanan eller kırılsın!
Kahrolsun patlıcan emperyalizmi!
Canını sıkma limon sık abla. Limon değil Niagara şelalesi bunlar.
Kıvırcıklara ütü yaptık düzelmedi, o kadar kıvırcık yaniii. Gelll abla, gel gel kıvırcığa gel.
Adriana Lima da bundan giyiyorrrr...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Arizonalı bir adam kelepçelerle oynarken kendini kelepçeledi ve anahtarı bulamadı...
Kendisini kurtarmak için çilingir çağırmak yerine polisi arayınca başı belaya girdi... Onu kelepçeden kurtaran polisler, ödenmemiş bir kefalet borcu bulunduğunu belirleyince onu yeniden kelepçelediler...
TESPİTLİ YORUM
Sekiz takla atan arabanın kara kutusu açıldı. İşte son sözler;
Necati seninle konuşurken yüzüme bak.
NE KADAR OLDU?
Çanakkale'de sarhoş vatandaş;
Truva atının üzerine çıkarak atı İstanbul'a sürmeye çalışalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Geçen sabah otobüste konuşup gülüşen kızlı erkekli gruba "Mart da geldi tabii..." diye çıkışan teyzeye de alkış lütfen.
Bir gün sabahın köründe otobanda gidiyoruz. Emniyet şeridinde iki tane at koşturuyo arkasında da bi tane ekip otosu aynen şu anonsu yapıyor:
Düüürrşşşttt düüüürrrrşşşştt.
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