Türk göbeğinin tarifi
Türk kızlarının büyük çoğunluğu göbekli erkeklere itici gözüyle bakmakta olup eğer erkek arkadaşları göbekliyse acilen göbeklerini eritme konusunda ısrarcı davranışlar sergilemektedir.
Son zamanlarda bir erkek arkadaşınıza göbeği ile yorum yaptığınız zaman alacağınız ilk cevaptır.
-Ali, göbek almış başını gidiyor.
-Yok be yavru Türk kası o.
Tamamen kendini avutma şeklidir.
Aslında bu kas yalnış anlatılıyor.
Gerçekteki Türk kası perde takmaktan omuz dolaylarında oluşmuş kastır. Burdan sonrasını mitinge katılmış orta yaşlı kadının müzik bilgileriyle okuyunuz:
"Baharda perde yıkama hakkımız engellenemez." Anneler lütfen, kırıcı oluyorsunuz. Spor yapan, dikkat eden erkek yok mu? Evet var. Ama kardeşim oluşumunun tek nedeni bayramlardır.
Arkadaş spor yapıyoruz o kadar, koşuyoruz kilo veriyoruz bayram bir geliyor katrina kasırgası misali. Bir insan her öğün baklava, dolma, börek, kavurma yerse ondan sonra göbekte oluyor kalça da oluyor her şey oluyor.
Bence çözüm olarak anlaşılsın, her ev farklı bir şey yapsın öyle daha rahatlar biraz.
Genelde evli erkekler, dopdolu bir sofranın tüketilmesinin ardından, sofra başlarında oturan "Of aman çok şiştim" deyip pantolonlarını göbek altı hizasına getirmelerinin ardından pis bakışlar fırlatan eşlerine cevaben söyledikleri, aslında masadaki tüm kadınlara söylenmiş sözdür. İyi de kardeşim bunu Türklere adamayın.
Ya tatil bölgelerinde gördüğümüz Alman ve Rus abilerin göbeklerine ne demeli? Adam masa kullanmıyor göbeğinde sofra kuruyor. Hakkımızı yemeyin yine iyiyiz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1800'lerde mezarlarda çok fazla hırsızlık yaşandığı için tabutlara çeşitli silahlar yerleştirilirdi.
Açılan tabutlar hırsızlara ateş açardı.
TESPİTLİ YORUM
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler hemen eksik var mı diye sayarım.
Zaman kötü abi, yerde bulsan sayacaksın.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir genç, 1 Nisan şakası için belediye hoparlöründen öldüğünü anons ettirdikten sonra eve gelen taziyeler yüzünden anneannesi hastaneye kaldırılalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Sence ben güzel miyim?'' dedi, ''Evet'' dedim, ''Çok mu?'' dedi, ''Evet'' dedim, ''Peki seksi miyim?'' dedi, ''Evet'' dedim, ''Zeki miyim?'' dedi, ''Evet'' dedim, ''Beni seviyor musun?'' dedi, ''Evet'' dedim, ''Geçen gördüğümüz tek taşı alacak mısın bana?'' dedi, ''Evet'' dedim.
Daha doğrusu demişim.
Tutamadım çenemi, taklaya geldim resmen.
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