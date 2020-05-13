Erkeklerin berber sadakati
Yani bazı kurallar geldi.
Erkeklerin berberlere sadakati ise şöyle anlatılır...
Berberlere olan sadakatimiz ve bağlılığımız doğduğumuz günden yaklaşık 1 yıl sonra ortaya çıkar. İlk tanışma ağlatabilir ama bağ çok kuvvetlidir.
Beckham'dan Cristiano Ronaldo'ya farklı tüm modelleri yapabilen bir abiniz vardır artık, kaşa çizik bile atar.
Kötü olsa bile iyidir çünkü berber koltuğu bunu gerektirir.
Her berberin belirli muhabbet günleri ve ortamı vardır. Bunları sadece o mertebeye ulaşanlar görebilir.
Berberinizin her hareketini bilir ve korkmazsınız.
Berber demek yeni fikirler edindiğiniz hayatınıza yön verdiğiniz bazı kararları aldığınız mekan demektir.
Her kralın seçilmiş bir koltuğu vardır.
Elinde ustura ve tıraş bıçağı varken belki babanıza bile güvenmezsiniz, ama ona güvenirsiniz.
"Nasıl keselim, yine her zamankinden mi yapalım kardeşim?" der, hatırlandığınızı bilirsiniz.
Berber değiştirmek zorlu süreçtir, asırlık berberinize bunu söylediğiniz an çok sıkıntılıdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.
TESPİTLİ YORUM
Dondurmadan bedava çıkmış erkek çekiciliği diye bir şey var mı arkadaşlar?
Benim tek numaram bu. Bir umut işte.
NE KADAR OLDU?
Çiftlikbank adı altında insanları milyonlarca dolar dolandıran Mehmet Aydın, yani namı diğer 'Tosun' bayram vakti gelince dolandırdığı kişilerin hesabına 100 TL bayram harçlığı göndereli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BAZEN bu diyalogların sonunda, yeni lakaplar edinebilirsiniz.
Bir kafede oturup çay içilmektedir.
Hava hafiften esmektedir ve olay gelişir:
Hayatım ellerim çok üşüdü, ne yapsak?
(Meğer elimi tut diyormuş.) -Çay bardağını tut bir şey olmaz..
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