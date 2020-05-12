Kadın bakışı
Sevdiklerini, hoşlandıklarını, nefret ettiklerini, kıskandıklarını, çekemediklerini, küstüklerini, barıştıklarını, kovmak istediklerini ve yanından bir saniye bile ayrılmak istemediklerini anlatırlar. Kısaca kadınların gözleri sadece görmez, aynı zamanda da konuşur.
Başkalarının yanında dile getirilemeyen her şey gözlerle anlatılır.
Çocukluğumuzda annemizin bize anlattıklarını; büyüyünce sevgilimiz, eşimiz gözlerle bize anlatır. Bazıları öyledir ki 'bak bana' dedirtir.
Dedim ya bir erkek olarak ilk bu bakışlara annelerimizden aşinayız.
Misafirliğe gittiğinizde size uslu durmanız gerektiğini anlatan bakışlar.
Misal sevgilinizin yanında bir şey anlatıyorsunuz.
Anlatmamanız gerektiğini size gözler ve kaşların uyumuyla anlatmaya çalışır.
Ve sizin de konuyu öyle bir kıvırmanız gerekir ki mezdeke dans grubu bile size özenir.
Ya da dolaşırken vitrinde görmüş olduğu şeye hayranlıkla bakarken erkeklerin centilmenlik anlamında "Beğendiysen gel alalım aşkım" jestine "Yok canım ne gereği var, hem çok pahalı" ile lafı tamamlar.
Fakat öyle bir bakış atar ki yavru kedi bakışı diyebilirim, bunun anlamı da "İstemem yan cebime koy"dur.
Herhangi bir şeyi yaparken hoşuna gitmeyen bir hareketse kadının bakışı yeterli olabiliyor. "Sakın aklından bile geçirme" bakışı diyoruz.
Kadının aklından binbir şey geçer, erkek bunu vakitli olarak kadının bakışlarından anladı anladı, yoksa rezil rüsva olur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Aslan Kral'ın ilk başta adı 'Ormanın Kralı' olacaktı, ancak gerçek şu ki aslanlar ormanda değil, bozkırda (savan iklimi) yaşar.
TESPİTLİ YORUM
Kız size uyuz diyorsa hoşlanıyordur, gıcık diyorsa ilgileniyordur, deli diyorsa seviyordur.
Ya da uyuz, gıcık veya delisinizdir.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da elektriklerin sık sık kesilmesi üzerine Güvenlik Mahallesi sakinleri imam Mevlüt A. ile birlikte "elektrik duasına" çıkalı 19 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arkadaşım fotoğrafçılık kursuna gidiyor.
Grup olarak çekim yapmaya Yedigöller'e gideceklermiş.
Annesine çekim için haftasonu yola çıkacaklarını söylüyor. Annesinden cevap:
"Burada çek."
Saçını ve bıyığını kömür siyahına boyayarak oldukça sıradışı olduğunu düşünen ressam arkadaşım, bilesin ki babam seni tarif ederken "Hani şu Kahtalı Mıçı'ya benzeyen oğlan var ya" diye tarif ediyor...
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