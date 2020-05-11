Dünyadan bekar gelenekleri
SCHACHTELFEST ise Almanya'nın bazı bölgelerinde, evli olmayan 25 yaşında, kadınlar hala bekarlarsa 'eski bir kutu' olarak kabul ediliyorlar. Schachtelfest'in kelime anlamı da Kutu Festivali. Festivalde genellikle doğum günü olan kişinin arkadaşları komik sözlerle süslenmiş yirmi beş veya daha fazla kutuyu kişinin bahçesine bırakıyor.
FRANSA'DA her kasım ayının 25'i, henüz evlenmemiş kadınların genç koruyucu azizi Sainte Catherine'in günü olarak kutlanıyor. Bu günde 25 yaşındaki kadınlar, kafalarına bilgeliği ve inancı ifade eden yeşil ve sarı şapkalar takıyorlar.
ÇIN'IN Şanghay bölgesinde her Cumartesi ve Pazar günü Halk Parkı'nda, evli olmayan yetişkinlerin ebeveynleri, çocuklarına iyi bir eş bulmak için bir araya gelir. Bir tür "evlilik pazarı" olarak tanımlanabilecek bu gelenekte çocukların yaşı, boyu, işi / geliri, eğitimi ve Çin burçları tanımlayıcı bilgiler bir kağıda yazılır ve adeta bir reklam gibi gösterilir.
ERMENİSTAN'DA bekarsanız tuzlu bir parça ekmek yemeniz gerektiğine inanılıyor. Bu sizi gelecekteki partneriniz hakkında hayal kurmaya zorlayacak. Ancak bunu, St. Sarkis Günü'nde yapmalısınız. Ayrıca tuzlu ekmek, büyükanneniz veya evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren orta yaşlı bir kadın tarafından pişiriliş olmalı.
GÜNEY KORE'DE 14 Nisan "Black Day" olarak kutlanıyor. Bu günde sevgilisi olmayan ve yalnız olan kişiler genellikle 'jjajangmyeon' isimli bir yiyecek yiyerek bugünü kutluyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gary Oldman, üzerinde çalıştığı birçok rol yüzünden İngiliz aksanını kaybetmiş ve geri kazanmak için terapi görmüştür.
TESPİTLİ YORUM
"İddaa bayilerinin kütüphanelerden daha sessiz ve daha dikkatli çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz
NE KADAR OLDU?
Samsun'da, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan bin liralık yardıma 1.5 milyon lira değerinde Ferrari sahibi bir kişinin başvurduğu ortaya çıkalı 1 HAFTA OLDU
AlkışlıYorum
Demek ki neymiş; bankada yerin ıslak olduğunu farketmeyince kayıp düşen yakışıklıyı yerden kaldırmak için o ıslak zeminin üzerine doğru hızla koşmayacakmışsın ya da koşarsan sen de kayıp düşmeyecekmişsin (hem de adamın üstüne).
Hadi düştün diyelim, adamın üzerindeyken "Yardıma ihtiyacınız var mı?" diye sormayacakmışsın.
Hadi bunu da yaptın;
"Üstümden kalkarsanız yardım etmiş olacaksınız" cevabını alınca morarmayacakmışsın.
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