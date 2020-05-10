Anneler Gününüz Kutlu Olsun
DOKTOR
"Terlik giy ayağına üşüteceksin!" Belki annen yıllarca Tıp Fakültesi'nde dirsek çürütmedi, ama seni yetiştirmek için de az çekmedi değil mi?
PSİKOLOG
"Canın sıkıldıysan kalk evi süpür, açılırsın." Gördüğün gibi psikologlara dünyanın parasını vermene gerek yok.
Daraldıysan anneni dinle, kap bir süpürge.
EKONOMİST
"Bir beden büyük al, seneye de giyersin." Tabii ki para piyasaları da annelerden soruluyor.
BESLENME
UZMANI
"O tabak bitecek." Bitecek dediyse bitir işte.
Bir bildiği vardır.
MODA UZMANI
"Giyecek başka bir şey bulamadın mı?" Kesinlik kadın haklı.
İlla Anna Wintour olmaya gerek yok yani.
KAHİN
-"Anne çoraplarım nerede?" - "Nerede çıkardıysan orada" Ve gerçekten de oradadır.
Mutlu son!
DEDEKTİF
Sen yoksa annenden gizli bir şeyler karıştırabileceğini mi sandın? O karda yürür, hatta koşar senin ruhun duymaz? Ona göre :) O yüzden sen en iyisi annenin sözünü dinle Anneler her şeyin en iyisini bilir, o yüzden sen annenin sözünden çıkma. Bütün yaşayan ve aramızdan malesef ayrılan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
MR cihazı, bazı insanlar için korkunç bir deneyim olduğundan, uzmanlar iki kişiyi aynı MR cihazına sokarak görüntü almayı düşündüler. İki kişinin cihaza birlikte girmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiler.
Ancak bu yöntemi deneyen bir Twitter kullanıcısı, MR cihazı yüzünden ayrıldığını açıkladı.
Sebebi ise görüntüleme sırasında sorulan 'Sevgilini seviyor musun?' sorusuydu. Cihazda tarandıkları sırada, operatörlerin "Sevgilini seviyor musun?" şeklinde bir soru yönelttiklerini yazan Twitter kullanıcısı, "Onu seviyorum" dediğini aktardı.
Cevabı verdikten sonra bilgisayar başındaki operatörler beyin dalgalarını izleyerek 'Yalan söylüyorsun' dedi. Bunun üzerine de kadın, sevgilisinden ayrılma kararı aldı.
TESPİTLİ YORUM
Erkekler Bluetooth gibidir.
Yanındayken bağlantıları iyidir.
Uzaklaşınca yeni aygıt aramaya başlarlar.
AlkışlıYorum
BAZEN bu diyalogların sonunda, yeni lakaplar edinebilirsiniz.
Bir kafede oturup çay içilmektedir.
Hava hafiften esmektedir ve olay gelişir:
-Hayatım ellerim çok üşüdü, ne yapsak?
(Meğer elimi tut diyormuş.) -Çay bardağını tut bir şey olmaz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cep telefonu yokken tuvaletler 09 Mayıs 2020, Cumartesi İnsanın en büyük dostu ve ilham kaynagı tuvalettir. Cep telefonları bu süreci senlendirmis olsa da tuvalet bayramımız...
- Evde çalışanların buhranları 08 Mayıs 2020, Cuma Bugün günlerden neydi ki? Her gün dünün aynısı olmaktan öteye gidemiyor sanki... En son ne zaman kot pantolon...
- X Æ A-12 ismi gibi büyüsün maşallah 07 Mayıs 2020, Perşembe Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu girişimci Elon Musk'ın 7. çocuğu dünyaya gelmiş. "Eee bana ne kardeşim diyorsunuz."...
- Cevapsız sorular 06 Mayıs 2020, Çarşamba Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakarız? Neden her...
- Başarılı komşu çocukları 05 Mayıs 2020, Salı Pırlanta gibi, zeki, çalışkan, ahlaklı kimselerdir bunlar. (Tanımam etmem, söyleyenlerin yalancısıyım...) Hayatımın...