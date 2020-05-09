Cep telefonu yokken tuvaletler
Aklımız basımıza geliyordu.
Ne demisler, "Türk'ün aklı ya tuvaletteyken ya da kaçarken gelir." Tuvalet islemi sırasında bos otururken insan daha saglıklı düsünme fırsatı bulurdu.
Bundan dolayı birçok bulus ve fikir tuvalet ya da banyodayken insanın aklına gelir. Ama simdi tuvalete cep telefonuyla girdigimiz için düsünecek saglıklı bir zaman olmuyor. Alınan kararların saglıklı olmaması da bu yüzden.
Bunların dısında tuvalet, bizi pratik zekaya alıstırırdı. Misal; tuvalet kagıdı katlama sanatını ögrenirdik.
Küçük yazıları okuma özelligimiz gelisirdi.
Misal; sagda solda buldugumuz after shave, deodorant veya bir takım deterjanların arkasında küçük harflerle yazan kullanma talimatını, 'Çocuklardan uzak tutunuz' yazılarını okurduk.
Saglam bir büyük abdest seansında bir çizgi romanın 3'te 1'i bittiginde büyük abdestin de biterdi. Ama çizgi romanın tamamı bitmeden çıkılmazdı tuvaletten. Sonra popoda kenef izi ve uyusmus bacakların sebebi olma görevini artık akıllı telefonlar aldı. Aslında yıl yıl farklılasan bir durum bu:
70 ve 80 döneminin gençleri için konusursak Teksas, Tommiks okuyordu.
90'larda okuma ile alakalı fazla bir veri olmadıgı için mümkün mertebe walkman denen cihazlar ile müzik dinleniyordu.
2000'ler tahminimce karikatür dergisi veya telefonda melodi yapmak ile ugrasıyorlardı.
2010 yılından sonraki nesil ölümüne bile telefon ile gidecek ondan yana bir sıkıntı yok. Bir de gazete okuyan babaları eklemeyi unutmayalım veya bulmaca çözen...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İsviçre'de akşam saat 10'dan sonra sifon çekmek yasak.
Yasağın nedeni ise ülkede uyku kalitesine çok önem verilmesi. Bu nedenle bir yeri kiralayacağınız ya da bir yerde konaklayacağınız zaman sözleşmede 'Gece yarısı ile sabah 06:00 arası sifon çekmek yasak' olarak yer alıyor.
TESPİTLİ YORUM
Kızlar şampuan alırken:
-Saçlarımı parlak göstermeli -Yumuşatmalı -Kepeği önlemeli Erkekler:
-Aha Ronaldo bundan kullanıyor.
NE KADAR OLDU?
Dünya'da "canlı bombanın" tekme tokat dövüldüğü tek yer Adana olalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Müjde karıcığım, hani daha pahalı evde oturalım diyordun ya, en sonunda istediğin oldu…" der adam... Kadın:
"Taşınıyor muyuz?" diye sevinçle sorunca, kocası şu yanıtı verir:
"Yok canım ev sahibi kirayı arttırdı da...".
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