Evde çalışanların buhranları
Her gün dünün aynısı olmaktan öteye gidemiyor sanki...
En son ne zaman kot pantolon giydiğini hatırlayan var mı?
Eskiden alarm erteleye erteleye bir şekilde sabahın köründe kalkar giderdiniz değil mi? Şimdi kalkamıyorsunuz; çünkü nereye gideceksiniz mesela salona mı?
Yataktan çalışsanız kim görecek ki?
Evet, evet millet anlamaz ama biz anlıyoruz, o evdeki kahve asla sizin ofise giderkenki aldığınız kahve olamaz biliyoruz.
Kahve önemli yaaaa!
Çalışmaktan çocuğunuza vakit ayıramıyorum diye üzülenler burada mı? Şuraya bir gülerken ağlayan emoji bırakalım sizin için
Öğlenleri ne yiyeceğim derdinden bıkmıştınız; ama şimdi de öplen ne pişirsem de sonra yiyebilsem derdiniz çıktı.
Eh ne diyelim hayırlısı olsun.
Hem de sadece kendinize değil, 3 öğün tüm aileye yemek pişirmek ne demek?
Aynısının bir de sabahları ne giyeceğim şeklinde olanı vardı. Şimdi de pijamanın üstüne giysem derdiniz var.
İnsan ne yapacağını şaşırıyor cidden.
Eskiden belki ofiste bu kadar çok görmediğiniz patronunuz da dakika başı aramaya başladı haliyle nasıl olsa evdesiniz mesai mi kaldı ki?
Ofiste bu kadar çalışmıyorduk!
Sabah trafiğini, toplu taşımayı bile özlediniz değil mi? En azından iki insan yüzü görürdünüz… Otobüse binsek de sabah mesai saatinde ekmek almaya giden yaşlılara yer versek keşke...
Bütün gün evde tek başına bıraktığınız için üzüldüğünüz kediniz bile sizden bıktı değil mi?
Haklı ama. Siz üzülüyordunuz da, o bütün gün ev ona kalıyor diye seviniyordu.
Bıkmak demişken; hem evden çalışan hem de evde çalışan emekçilerimiz burada mı?
Sürekli sağı solu temizleyeceğim, süpüreceğim diye oluşan bel ağrılarınız hayırlı olsun.
Yok mu bunun bir çözümü?
Onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çikolatalı süt Jamaika'dan İngiltere'ye getirildiğinde ilaç olarak satılıyordu.
TESPİTLİ YORUM
Emlakçı bir ev gösterdi, apartman kapısına hızlıca çıkarsan vurgun yiyorsun, bir altı mağma.
NE KADAR OLDU?
Adana'da, 4 kişilik asansöre 10 kişi binen ve asansörü düşürüp yaralanan kişiler, ambulansa da beşer beşer bineli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
GEÇEN gece bir ıssız sokakta deri çantamı koparan ama benim kaçtığımı görünce arkamdan salak salak bakan kapkaççı arkadaş, neden mi kaçtım? Çanta boştu da ondan.
Tabii sen bunu anlayana kadar ben olay mahalinden çoktan sıvışmıştım, kusura bakma artık başka sefere..
****
BANKAMATİK sırasındaydım. O sırada bir trafik polis otosu geldi.
Banka önündeki park etmiş arabanın plakasını anons etti.
Önümdeki şahıs para çektiğini, arabayı hemen çekeceğini işaretlerle polise anlatmaya çalıştı.
Bir polis ortalığı yıkan anonsu patlattı: "Yüz lira fazladan çek, ceza yazdık!.
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