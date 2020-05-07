X Æ A-12 ismi gibi büyüsün maşallah
@jordieInino X Æ A-12= XÆ-11'in 1 üst modeli 2. nesil 16. segment geliştirilebilir hafıza, 8 saat görüntü ve ses kaydı.
@orrmanadami X Æ A-12 oğluuuum hadi yemek hazır, kime diyorum X Æ A-12 ! X Æ A-11 kardeşini al, eve gelin hadi...
@enesdilekkk "X Æ A-12 Musk" unutmamak için bebeğe şirketin kod'unu koymuş galiba.
@turcankaa X Æ A-12 Musk ne hoş bir isim. Anlamı makineleşen dünyada insani özelliklerini korumaya çalışırken düşen yaprakmış.
@FiratLkula Elon Musk'ın yeni oğlunun adı X Æ A-12 büyüyünce uzay mekiği olacak herhalde.
@takostatus X Æ A-12 Musk mı... Adam evladını da uydu falan sanıyor herhalde.
Misal bizim bir Türk ailemizin reisi bundan esinlenip çocuğa böyle bir ad koymaya çalışsa ne koyardı?
-Lütfi abi Allah analı babalı büyütsün. Ne isim koydunuz kerataya.
-Sağol amcası ABC-123.
- Eee Allah ismi gibi yaşatsın da abi de niye klasik bir isim koydun?
-Ne bileyim abi, klasik olsun unutmayayım diye.
Bizim Türk insanının yüzde 50'den fazlasının biliyorsunuz ki şifresi 123 değil mi?
Bir de belki bundan esinlenen Türk taraftarları da GS-1905, FB-1907, BJK-1903 koyar mı koyar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Super Mario'nun oyunda sürekli yediği mantara gerçek hayatta sinek mantarı adı veriliyor.
Bu mantardan yediğinizde mikropsi adı verilen bir süreç yaşıyorsunuz.
Bu süreçte objeleri olduğundan daha küçük görmeye başlıyorsunuz ve bu da size etrafınızdaki objelerden daha büyükmüşsünüz hissi veriyor.
TESPİTLİ YORUM
Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle giriyorlar, bizimkiler kilitli kapıyı zorluyor lan.
NE KADAR OLDU?
Adana'daki esrar operasyonunda girilen mahallenin duvarına "Torbacı aranıyor, günlük 100 lira" iş ilanı verilerek ekonomiye ve işsizliğe olumlu katkı yapılalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
EVE yaklaşırken araba kullanmayı öğretmek maksadıyla arabayı kardeşime veriyorum.
"2. vitese geç" dediğim sırada annemden gelen yorumu aynen aktarıyorum:
- Eve geldik oğlum, 2. vitese ne gerek var?
Boşuna harcama vitesi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cevapsız sorular 06 Mayıs 2020, Çarşamba Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakarız? Neden her...
- Başarılı komşu çocukları 05 Mayıs 2020, Salı Pırlanta gibi, zeki, çalışkan, ahlaklı kimselerdir bunlar. (Tanımam etmem, söyleyenlerin yalancısıyım...) Hayatımın...
- Dünyadan şehir efsaneleri-2 04 Mayıs 2020, Pazartesi Nepal'de hayatın anlamını keşfetmeniz an meselesi; çünkü etraf turuncu kaftanlı bilge dolu. Yine geleneksel bir...
- Dünyadan şehir efsaneleri-1 03 Mayıs 2020, Pazar Gözden uzak olunca, çığırtkan misali yayılıyor klişeler... İngiltere'nin üstüne çay, Paris'in üstüne aşk yapışmış...
- Corona günlükleri-4 02 Mayıs 2020, Cumartesi Evde durmaktan canınız mı sıkıldı? Eşlerinizle telefonlarınızı değiştirin hayatınız renklensin. O değil de...