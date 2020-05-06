Cevapsız sorular
Neden her gördüğümüz haritada hemen Türkiye'yi bulmaya çalışırız? Millet olarak Dünya'da kaybolma kompleksimiz mi vardır?
Neden insanlar birbirlerine sarılınca sağ-sola sallanırlar?
Neden öğrenciler ilköğretimin beşinci sınıfına kadar öğretmene "öğretmenim" diye seslenirken altıncı sınıfta bir anda "hocam" diye seslenmeye başlarlar?
Neden sınavlarda "4 yanlış bir doğruyu götürür" seklinde bir uygulama ile öğrenciler cezalandırılırlar da "4 doğru bil, bir doğru da bizden"seklinde bir kampanya başlatılıp zekaya ve riske girme cesaretine ödül verilmez?
Neden insanlar kapalı bir alandan yağmur yağan alana çıkınca kafalarını eğerler? Yağmura duyulan saygıdan mıdır yoksa ondan tırstığımız için midir?
Neden dükkanını kapatıp giden esnaf, kapıya "10 dakika sonra dönücem" yazar, ne zaman gittiğini nasıl anlarız?
Televizyona çıkan insanlar neden kendilerini Türkiye'deki bütün insanların izlediğini sanırlar?
Örn: Şu anda 80 milyon kişi bizi izliyor...
Neden gözlerinden öperim denir? İnsan vücudunda öpülecek daha uygunsuz bir yer var midir?
Kimse kimseyi gözünden öpmüş müdür?
Düğünlerde neden "Dom Dom Kurşunu" ile göbek atılmaktadır.
"Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi" gibi sözler eşliğinde kendinden geçen başka milletler var midir?
Neden bazı kızlarımız şirin bir hayvancağız gördüklerinde" inanmıyorum" derler, inanılmayacak olan nedir?
Dolmuşlardaki fiyat tarifesinde "en kısa mesafe" neden "indi-bindi" olarak tabir edilir?
Önce inilip sonra mi binilir? Bir terslik yok mudur?
Bir programı kurarken neden "kabul ediyorum" ya da "kabul etmiyorum" seçenekleri vardır? O kadar parayı bayılıp bir bilgisayar programı satın aldıktan sonra "kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen bir takım saf kişiler mevcut mudur?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer Dünya'da 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz.
Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.
TESPİTLİ YORUM
Uzaylılar kadar rahatı yok adamların dünya umrunda değil.
NE KADAR OLDU?
Survivor'a katılan Emin Sefer eşine, "Beni neden aramıyorsun, mektup da yazmıyorsun aşkımız nerede?" diye sitem edeli 10 YIL OLDU
GülüYorum
Temel ile Dursun, İstanbul'da minibüsle bir yere gidiyorlarmış...
Şoför "Levent, Fatih, Eyüp" diyormuş.
Dursun sıkılmış ve Temel'e:
"Ula Temel, ne zaman ineceuk?" demiş...
Temel de demiş ki:
"Çatlama ula, ismimuz okunsun ineruk!".
AlkışlıYorum
Antalya'dan tatilden dönen kızımın hayıflanışıdır:
"Baba ben hayatımda asla Rusya'ya gitmeyeceğim.
Onların yanında kendimi hatalı üretim gibi hissettim.".
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