Başarılı komşu çocukları
Bi şey yaptın mı anında devreye girerler. Anne babanın övmekten bıkmadığı topluluktur ayrıca. Yatarsan tüm sene böyle olur işte. Kendin için okuyorsun benim için değil.
Bak bizim Ahmet'in oğluna.
Ahmet? Ahmet amcan var ya. 3 tane yanlışı varmış sadece. Hayır bir tanesi de barajı aşamamış olsun. Yok!
Dedim ya hepsi pırlanta gibi çocuklar. Üniversiteye girdik, bırakırlar artık peşimi dedim ama 3 senede bitiren, çap yapan versiyonları da çıktı. Hemen her konuda bu çocuklarla yarışılır ve maalesef makus talihimiz onların yanında bir türlü kırılamamıştır.
Zaten şampiyon belli ikinci kim havalarındaki anne ne yapılsa beğenmez, üst komşunun oğlunu geçsen alt komşunun kızı çıkar. Bu çocukları örnek gösteren anne ve babalara başarıdan başarıya koşan arkadaş anne ve babaları örnek gösterilmelidir. "Ayşe'nin babası genel müdür oldu ve tenis oynuyor, annesi ise çok başarılı bir mühendis, hem de çok güzel börek yapıyor" diyerekten. Bak bakalım bir daha yapıyorlar mı!.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının sokağa çıkma yasağı çerçevesinde serbest olduğu İspanya'da, bir vatandaş fanusta balığıyla dışarı çıkarak kendisini durduran polise "Balığımı gezdiriyorum" dedi.
TESPİTLİ YORUM
Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. Artık arkadaş değiliz.
NE KADAR OLDU?
Interpol tarafından tüm dünyada aranan ve cinayetle suçlanan Porno yıldızı Luka M. ;Bir "Türk" tarafından tanınınca Berlin'de yakalanalı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ABD'nin en çok izlenen sabah programlarından Good Morning America'nın muhabirlerinden Will Reeve'in, evden canlı yayına bağlanırken gömlek ve ceketinin altına pantolon giymediği için olay olduğu yayındır. Programda durum fark edilince açıklamada bulunan Reeve, altındakinin iç çamaşırı değil, yayından sonra spor yapmayı planladığı için giydiği şort olduğunu iddia ettmiş.
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