Dünyadan şehir efsaneleri-2
Yine geleneksel bir kıyafet; evet ama her köşe başında oturuyor olsalar bile size hayatın anlamını söyleyebileceklerini sanmıyoruz. İyisi mi siz bu gece sizin sokağın köşesindeki kokoreçciye bir sorun, o daha iyi bilir.
Paris tam bir aşk şehri, sokaklarından bile romantizm akıyor.
Paris'te romantik bulunan yegane şey, şu demir yığını. Yoksa o eski binalar, köprüler ve daha fazlası İtalya'da da var, efendime söyleyeyim İstanbul'da da var.
Sizin oralarda da vardır yani...
Kahve Yemen'den geldiğine göre, oradakiler sabah-öğleakşam mis gibi kahve içiyorlardır.
Espri o espri! Kahvenin en çok tüketildiği yer Yemen değil -ve hayır Amerika da değilşaşırtıcı bir şekilde İskandinav ülkeleri!
Kendinizi keşfetmeniz ve iç huzura kavuşmanız için Hindistan'a ayak basmanız yeterli.
Tabii ki de yok öyle bir şey! Kalabalık nüfus, alışılagelmedik bir trafik biçimi; yani kaos, kaos, kaos!
Amerika'nın resmi dili İngilizce'dir.
Yanlış desek, yuh artık dersiniz herhalde. Ama öyle! Amerikan anayasası Amerika için resmi bir dil belirlememiş!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Erkekler kadınlara göre küçük yazıları daha kolay okurken, kadınlar daha iyi duyar.
TESPİTLİ YORUM
Düşünün: Dırdır etmeyen, dizi izlemeyen, bütün ev işlerini yapabilen, 2 ayda sadece 1 ayakkabı değiştiren, sürekli para istemeyen, dedikodu yapmayan bir kadın düşünün...
Düşünemiyorsunuz değil mi?
Evet o kadar hayal gücü ağaçta yetişmiyor ya da uzaydan düşmüyor.
GülüYorum
Arkeoloji bölümünde okuyan bir kişi tarafından, bilgisayar mühendisliğinde okuyan bir kişiye yöneltilmiş soru:
- Abi sen bilgisayar mühendisliğinde okuyordun di mi?
- Evet.
- Size hackerlik yapmayı öğretiyorlar mı, böyle bir ders var mı?
- Lan, siz de tarihi eser kaçakçılığı diye bir ders var mı?
AlkışlıYorum
Bir gün sabahın köründe otobanda gidiyoruz...
Emniyet şeridinde iki tane at koşturuyor, arkasında da bir tane ekip otosu aynen şu anonsu yapıyor:
-düüürrşşşttt düüüürrrrşşşştt...
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