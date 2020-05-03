Dünyadan şehir efsaneleri-1
Peki öyle mi gerçekten?
İskoçya'da herkes etekle mi geziyor, Küba'ya gider gitmez hava limanında puro saran esmer güzeller tarafından mı karşılanıyoruz?
Siz iyisi mi duyduk duymadık demeyin... İşte gerçekler:
1. Saat 17.00 dedin mi, İngiltere'de akan sular durur. Çünkü: "Çay!" Yanlış! Hem biz Türkler, İngilizler'den daha çok çay içiyoruz.
2. Küba'ya varır varmaz puronuzu sardırabileceğiniz seksi ablalarla karşılaşırsınız.
Yanlış! Niye? Çünkü çok fazla film izliyorsunuz.
Reklam bunlar hep...
3. Türkiye'de sokak kedisi neyse, Avustralya'da da kanguru o.
Yanlış! Kanguru ne arar la sokakta?
4. Afrika kıtasının tamamı mütemadiyen sıcaktan kavrulan bir çölden ibaret.
Yanlış! Bknz: Yağmur Ormanları nerededir?
5. İtalya'nın şarapları meşhurdur; çünkü bağlar ayaklarıyla üzüm ezen güzel kızlarla doludur.
Hadi ama yahu, 21. yüzyıldayız!
6. Japonlar yeri geldi mi kendi ana babalarını bile birbirlerine karıştırıyormuş.
İlginç ama; onlara sorunca da asıl bizim birbirimize benzediğimizi söylüyorlar!
7. İskoçya'daki tüm erkekler etekle dolaşıyor.
Hayır, hepsi değil. Evet geleneksel bir kıyafet olduğu doğru. Ama sadece askerler giyiyor ve bazı özel günlerde giyiliyor.
Kaynak:onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir timsah saldırısına uğradıysanız ve kollarınız ağzının içindeyse, kollarınızı çekmek yerine itmeniz gerekir. Böylece boğazına su dolacak ve onu boğmaya başlayacaktır.
Böylece siz de kurtulabilirsiniz.
TESPİTLİ YORUM
Hani Google'da bir şey aramak istersin, Google'a girersin ve aramak istediğin şeyi unutup mal mal ekrana bakarsın ya, ben o duygunun taa…
GülüYorum
Karı-koca iki saattir kavga ediyordu.
Sonunda erkeğin sabrı taştı.
"Sen ancak bir budalayla evlenmeliymişsin!" diye bağırdı.
Kadın hemen cevap verdi:
- Ben de öyle yaptım zaten!
AlkışlıYorum
YİNE polisimiz megafonla patates satan kamyonete hitaben:
"Patatesci devam et, duraklama yapma" Patatescinin megafonla cevabı:
"Anlaşıldı tamam!"
ARABAMA binerlerken kız arkadaşlarımın kapılarını açıyor olmamın sebebi centilmenliğimden değil, kendileri açarlarken kapıyı bir yerlere çarpacakları korkumdandır, duyurulur...
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