Corona günlükleri-4
Eşlerinizle telefonlarınızı değiştirin hayatınız renklensin.
O değil de bu sene mart ciddi ciddi kapıdan baktırdı.
Yarın hava güzel olacakmış, çocuklarıda alıp salona geçeyim diyorum.
Bu Çin'den gelen her şey şimdiye kadar çakmaydı, bi korona virüsü orijinal çıktı iyi mi.
Ailecek balkona çıkıp kahve içtik, babam diyor ki geç oldu artık eve gidelim.
Beyler sakın ola evde eşinizle kavga etmeyin gidecek yerimiz kalmadı.
Ulan korana bizi eve hapsettim kendin dünyayı geziyorsun, ayıp oluyor ama.
Bu gidişle evde kalsak Bakırköy, dışarı çıksak tahtalıköy, Allah hayra çıkarsın sonumuzu.
Şekerimizi kolonyamızı aldık, görücü bekleyen gibi oturduk evde virüs bekliyoruz.
Durum vahim binlerce erkek virüsten değil, evde kadın dırdırından ölecek.
Kim akıl ettiyse çok doğru söylemiş, dışarı çıkana para cezası değil de evinde kalana para ödülü verirse biz 5 güne kalmaz bu virüsü yeneriz.
Yeni gelen arkadaşlık isteklerini 14 gün karantinada bekleteceğim, içerideki arkadaşların sağlığını düşünmek zorundayım.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dişi yusufçuklar, erkeklerin seks için onları rahatsız etmelerini engellemek için ölü numarası yaparlar.
TESPİTLİ YORUM
Bazen sofrada çay dökerim annem bana Allah belanı versin der, annem dökerse ayy yanlışlıkla oldu hemen temizleyeyim bir şey olmaz. bu nasıl bir adalet.
GülüYorum
Bir gün Temel komşusuna lotodan 500.000 TL çıktığına duymuş.
Temel her yerde gülüyormuş, bir gün adam ona sormuş:
-Hayırdır Temel seni ne zaman görsem gülüyorsun hasta mısın?
Temel:
-Yaa bizim komşuya lotodan 500.000 TL çıktı da ona gülüyorum.
Adam: Sen deli misin nesi komik ki gülüyorsun?
Temel: Eee ne demişler gülme komşuna gelir başına....
AlkışlıYorum
Erkeklerin, işe yeni başlayan sevgilililerinin işyerlerine çiçek göndermelerini; çok romantik olmalarından dolayı değil, ofisteki "tehdit unsuru" er kişilere "Bu hatunun bir sahibi var!" mesajı vermek amacı taşıdığını düşünüyorum..
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