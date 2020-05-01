Corona günlükleri-3
Sadece 3500 tl den başlayan fiyatlarla sizi korona olmuş gibi eşinizden alıp sevgilinize götürüp 14 gün sonra tekrar evinize teslim ediyoruz kimse şüphe etmiyor.
Ne eğlenceli bir gün, dur biraz da şu koltukta oturayım, sonra diğer odaya geçer duvarlara falan bakarım, olmadı bir de salon yaparım
Hastaneye gittim o kadar kalabalıktı ki bir türlü bana sıra gelmedi ben de yüksek sesle doktor bey ben Çin'den yeni geldim çok hastayım dedim, ilk beni aldılar özel ilgiler odalar falan, her şey temiz çıktı gayet iyiyim evde dinleniyorum, bitmezdi ki o sıra.
Yüzük partisi Çiş partisi Bebek geldi partisi Bebek geliyor partisi Cinsiyet belli oldu partisi Adım adım sapıtıyordunuz, şimdi düğün bile yapamıyorsunuz.
Bakıyorum da sokakta el ele gezen çift göremiyorum, hani ölümüne seviyordunuz?
Yaz geliyor fit olayım derken, karantinaya girdim fil gibi oldum.
Ay sonuna kadar kuaförler açılmazsa sarışınların yüzde doksanı yeryüzünden silinecek.
Bana evlen evde kalacaksın diyordunuz, hepiniz kaldınız mı evde? etme bulma dünyası işte.
Salgın bitince parayı kıracak 3 meslek 1 psikiyatristler 2 diyetisyenler 3 kadın doğum uzmanları.
Yıllarca bizi üç harfliler çarpacak diye korkuttular meğerse o cin değil Çin miş.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
19. yüzyılda Büyük Britanya'da intihar cinayete teşebbüsle aynı oranda bir suç sayılıyordu ve ceza olarak kişiler asılabiliyordu.
TESPİTLİ YORUM
Kadınlar 3 şeyden nefret eder:
Spor yapan 36 beden kadından, diyetisyene giden 36 beden kadından, yanlarım mı çıktı ne diyen 36 beden kadından.
NE KADAR OLDU?
Canlı yayında yenilikler deneyen Bülent Serttaş motorun üstünde şarkı söylerken düşeli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Adamın biri kahveye girer ve oyun oynayanlara hitaben: "Hop abeler, bi dakka.
Hanımından gorhanlar ayağa gahsın." Ani bir gürültü, haydaaa herkes ayakta. Bir kişi hariç.
Kahvenin tamamı hayretler içinde.
Soruyu soran adam, oturan adama yaklaşır ve:
"Abe helal olsun be, deliganlı adammışsın.
Harbiden sen hanımından korkmaz mısın?" Adam nefes nefesedir.
Heyecanı biraz geçince: "Yav gardaşım ele bi laf ettin ki, dizlerim bağı çözüldü, galhamadım." der..
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