RAMAZAN İMSAKİYE
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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 30 Nisan 2020, Perşembe

Corona günlükleri-2

Devletimiz tedbir amaçlı güzellik salonlarının kapatırsa koranadan daha korkunç şeylerle karşılaşabiliriz.
Millet şimdi dışarı çıkamıyor ya, her şey altüst oldu. Yaz kızım 9 ay sonra doğum patlaması yaşanmazsa ben de bir şey bilmiyorum.
Corona virüsüne yakalanırsam bütün kavgalı olduklarımla öpüp barışacağım, hayatta küs kalmamak lazım.
Bazen evde o kadar canım sıkılıyor ki, kapıyı açıp "ooooo kimler gelmemiş" deyip kapatıyorum.
Ürdün'de bir adam aracın içinde Corana'dan öldüğü için aracı ile birlikte defnedildi, malını öbür tarafa götüren ilk insan olarak tarihe geçti.
Anneme virüs var biraz alışveriş yapalım diyorum, oda dur belki ölürüz masraf yapmayalım diyor.
Korkudan sadece sokağı değil, tartıya da çıkamıyorum.
Ev kızı isteyenlere müjde, şimdi bütün kızlar evde.
Kadının biri kocasının telefonunu kurcalarken Corana diye bir numara kaydedilmiş görür, numarayı arar ve kendi telefonu çalar.
Eskiden virüs telefona bilgisayara girmesin diye uğraşıyorduk, şimdi bize girmesin diye uğraşıyoruz.
Eskiden biri hapşırınca çok yaşa denirdi şimdi hapşırıldığında "git ileride hapşır vallahi 155'i ararım" deniyor.
Bütün ülke Ali vefa gibi olduk, temas yok.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en büyük ailesine sahip olan Ziona Chama.
Hindistan'da yaşayan bu adamın 39 eşi, 94, çocuğu, 14 üvey kızı 33 torunu var.

TESPİTLİ YORUM
Bir kız için erkeğin evrim süreci şöyledir..
Sempatik, yakışıklı, zeki, güçlü, kıskanç, maço, hayvan, ayı, mal, öküz, öküüz, öküüüz, öküüüüüz.

GülüYorum
Gökdelenin asansörü bozulmuştu.
İki arkadaş yirminci kata kadar merdivenleri çıkmak zorunda kalınca, her katta gülünç bir fıkra anlatmaya karar verdiler.
Böylece tam on dokuzuncu kata çıkmışlardı ki, bir tanesi:"Şimdi" dedi. "En şahanesini anlatacağım.
Kapının anahtarı arabada kaldı...".

AlkışlıYorum
İstatistik sınavına elini kolunu sallayarak gelen öğrenciye;
"Hesap makinasız nasıl çözeceksin?" diyorum, cevap alkışa değer:
"Kul yapısı makinadan medet ummam, benden zeki olabilir mi?" Göreceğiz evladım, notlar bir açıklansın hele....

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