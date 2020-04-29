Corona günlükleri-1
Berberler kapalı diye herkes kafayı 3 numaraya vurmuş, memleket Isparta komanda Tugayı gibi.
Fıkra gibi ülkeyiz testi pozitif çıktı diye tüm köyle sarılıp kucaklaşıp helalleşti, şimdi bütün köy karantinaya alındı.
Oturma odasına İzmir, mutfağa Ankara, yatak odasına da İstanbul ismini yazdım, şehir şehir dolaşıyorum ohhh.
Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkedeki kadınlar kocalarının nerede olduklarını biliyorlar.
Sevgilisi olup da evde eşiyle karantinada olanlara da geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
Kolonya şişesini çamaşır suyu ile, çamaşır suyu şişesini kolonya ile, kolonya şişesini sirke ile siliyorum, çıldırmama az kaldı.
20 yaş altı sokağa çıkmasın, 65 yaş üstü evde kalsın.... Yok edilmesi planlanan hedef kitle biz miyiz ne.
Yüzyılın son kabadayısı Corana adam, dünyada ne kadar bar pavyon kumarhane varsa tek başına kapattı saygılar korona.
Çin'den kaç gündür hiç ses çıkmıyor mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp kenara çekildiler.
2021'e girersek o bizi kutlasın, siz 2020'den nasılsa çıktınız diye.
İstanbul adliyesine girerken kapıda güvenlikler gülümseyerek kolonya tuttular, bu sam imi ev ortamı havasına kapılarak ayakkabılarımı çıkarıp terlik rica ettim, iki kolumdan tutup dışarı attılar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1894'te cinayetten hüküm giyen Will Purvis, masumiyetini her zaman korumuş ve jüriye onlardan uzun yaşayacağını söylemiştir.
Asılmış, kurtulmuştur.
Daha sonra yeniden hapsedilmiştir ve sonunda affedilip salınmıştır.
1938 yılında, son jürinin ölümünden 3 gün sonra ölmüştür.
TESPİTLİ YORUM
Mutluluktan havaya uçsam kesin üst geçide falan denk gelirim, çarpar geri düşer arabaların altında kalırım. Şanssızlık bizde ata sporu.."
AlkışlıYorum
Tıp fakültesinin birinde yapılan bir mülakatta öğrencinin birine:
Hastayı neyle terletmeli, diye sormuşlar.
Öğrenci verdiği her cevap sonunda hocalar, "Başka, başka" diyerek öğrenciyi iyice yormuşlar.
Bilinen bütün ilaç ve tedbirleri söylediği halde hocaları "Daha başka" diye sorunca öğrenci şu ilginç cevabı vermiş:
"-Eğer hasta bunlarla da terlemezse, buraya getirip mülakata sokmalı…"
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