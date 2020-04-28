Ayrıntılar
Yeni tanışılan bir kıza iltifat eden birisinin düştüğü komik durumu sonra kendisine filan anlatırken "Yok len öle demedim" diye inkar etmesine ve bu durumu sürdürmekten vazgeçmemesine bayılıyorum.
Tam eldivenlerini giymişsindir.
Ama o ne; daha bağcıklı ayakkabılarını ya da botlarını bağlamamışsındır! Aslında 10 saniye bile almaz ama...
Offfff işte!!!
Belediye otobüsünde giderken, sevdiğiniz parçayı dinlemek için telefonunuzun kulaklığı tam oturmayıp bütün otobüse müzik dinletmek ve aniden elin kolun birbirine girerken kulaklığın birbirine dolaşması.
Hani evde yalnız kalınca "Oley beaaaa annemler gitti.
Artık evde istediğimi yaparım" dersin ya. Ev boşaldıktan sonra oturup TV seyredersin. Neden ulan? Hani annenden babandan gizli şeyler yapacaktın?
İnsanın canı sıkıldığı zaman hani elini tişörtünün altına sokası gelir ya! Ve soktuktan sonra göğsünüzü büyük bir zevk içinde kaşıdıktan sonra da büyük bir iş yapmış gibi gerinirsiniz!
Yatarken yorganı ve yastığı ters çevirip soğuk tarafını hissetmek hoş bir şey be.
Şimdi alırsın kağıt mendili "fööörk" diye bi hınkırırsın, sonra da açar bakarsın. O bakış ne amaçla yapılır Allah kerim.
Hani olur ya: Marketlerde elektronik tartılar vardır. Bu aletin üstüne koyduğun meyve, kuruyemiş vs. gibi şeyleri ölçerken rakamlar birden değişir...
Bu da sizin hoşunuza gider ve aletin üzerine elinizi bastırırsınız.
Tezgahtar görmeden ve rakamlar süratlice değişir, sizin de hoşunuza gider.
Fotokopi çektirdikten sonra, aslının üzerindeki zımbanın, kopyaya geçen karaltısının üstüne hiç kaydırmadan başka bir zımba basmayı ve başardıktan sonraki anı severim ben.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kore yaşı diye bir yaş sistemi vardır ve yaşınızdan 1-2 yaş daha fazladır. Çünkü Koreliler doğduklarında 1 yaşında denilir ve her yıl başında herkes 1 yaş büyür.
TESPİTLİ YORUM
"Türk kadını olmak; eve temizlikçi çağırmadan önce temizlikçiye rezil olmamak için evi temizlemek demektir."
NE KADAR OLDU?
Rahmetli Azer Bülbül yıllar öncesinden bugünleri görerek, "Nasıl bir sene bu sene" şarkısını yazalı 23 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İSTATİSTİK sınavına elini kolunu sallayarak gelen öğrenciye; "Hesap makinesiz nasıl çözeceksin?" diyorum, cevap alkışa değer: "Kul yapısı makineden medet ummam, benden zeki olabilir mi?" Göreceğiz evladım, notlar bir açıklansın hele.
SIKIŞIK trafikte adım adım ilerlerken arkamdaki polis aracının megafonundan, araçların arasından kasksız geçen motosiklet sürücüsüne gelen anonsla neşemiz yerine geliyor:
"Ey taş kafalı çocuğum benim!
Kaskın nerede?"
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