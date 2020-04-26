Salakça işlenmiş suçlar
Gerizekalılık ürünü olan bu suç eylemlerinden bazıları şöyle:
Bill Clinton'ın memleketi Arkansas'ta, inşaat isçisi olan James Newsome bir süpermarketi soymaya karar verdi. Oyuncak bir silahla markete giren Newsome kasadaki bütün paraları aldı, ancak iki saat sonra ele geçirildi. Aptal soyguncu, süpermarkete, çalışırken kullandığı inşaat kaskıyla girdi. Kaskın üzerinde 'James Newsome' yazıyordu ve polis hemen yakaladı.
Florida'da, 26 yaşındaki Robert Mulryan banka soymaya karar verdi.
Mulryan, bankaya girdi ve memureye bir kağıt parçası uzattı. Soyguncu, bankayı bombalayacağı tehdidinde bulunmuştu. Bayan memure, Mulryan'in istediği parayı beklemeden verdi. Soyguncu, aldığı paralarla bankadan ayrıldıktan 20 dakika sonra yakalandı. Robert Mulryan, memureye uzattığı tehdit notunu kendi çekinin arkasına yazmıştı. Çekin önyüzünde ise adı ve adresi yer alıyordu.
Washington çevresindeki evlere giren bir hırsız, bir evin eşyalarını çalarken 900'lü numaradan bir falcıyı aradı.
Değerli eşyaları çalınan ev sahibine 250 dolarlık bir telefon faturası geldi. Ev sahibi telefon faturasını polise verdi. Polis, kim olduğunu ve ne yaptığını falcıya anlatan hırsızı hemen buldu.
33 yaşındaki bir kadın, New York Eyaleti'nde banka soymak istedi. Lucy Amador, bankaya borç başvurusunda bulunmak isteyen bir müşteri gibi girdi ve gerekli formları doldurdu. Amador, daha sonra silah çekerek kasadan 10 bin dolar aldı ve kaçtı.
Polis, Amador'u bir saat sonra kıskıvrak yakaladı. Borç başvuru formunda, telefon numarasından evinin adresine kadar Lucy Amador'a ait bütün bilgiler yer alıyordu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 41 yaşında.
Üvey kızı 42 yaşında.
Üvey oğlu 44 yaşında.
Karısı ise 66 yaşında.
Teknik olarak Macron ailenin en küçüğü.
TESPİTLİ YORUM
Hani damacana pompasını fazla pompalarsın da su gözlerinin önünde yavaşça taşar, sen de çaresizce izlersin ya.
NE KADAR OLDU?
Ajdar'ın "Çikita Muz" şarkısı, "Sağır Oda" dizisinin bir sahnesinde Rus ajana işkence amacıyla kullanılalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Anneanneme uğruyorum, "Süt içer misin?" diyor.
"Yok, sağol içmem" diyorum.
Aradan 15 dakika geçiyor;
"Süt içseydin?" diyor. "Yok sevmiyorum zaten, biliyorsun" diyorum. Bir 15 dakika sonra "Süt midene iyi gelirdi" diyor.
"Zaten ağrıyor, içmeyeceğim" diyorum. Dayanamamış olacak ki birden "Ya kalkıp bana bir bardak süt ısıtsana, daha kaç kere soracağım" diye kızıyor. İyi de benim ne suçum var ya?
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