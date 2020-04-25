Nostaljik Ramazan tweetleri
@pirovn iftara saatler kala yemek fotoğraflarına, videolarına bakıyorum, allahım inşallah bunlar ekstra sevaba girer.
@burakmadim 2 saattir oyalanıyorum, daha 3 dakika geçmiş.
@ercanakcay41 Hoşgeldin 11 ayın Su su su...
@biduraydin İftira İtiraf İrtifa (Açlıktan hepsini "iftar" diye okudum)
@avukatergunn Dün akşam iftarda hanıma iltifat olsun diye; "Kimse senin gibi pilav yapamıyor, döktürmüşsün yine eline sağlık" dedim.
Meğer pilavı annem yapmış, masada derin bir sessizlik oldu, nedense sahura kalkamadık, bu saat oldu evde iftar hazırlığı yok, iftarı en yakın çadırda yapacağım.
@cestlaviesecret Güneydoğu Anadolu iftar menüsünü veriyorum;
Etli pide/ekmek Etli hurma/zeytin Etli çorba Et güveç Etli cacık Etli kuru dolma Etli dolama Etli hoşaf Etli su Etli baklava Etli meyve Etli çay Unuttuğum varsa ekleyin.
@81Memmed Valla bugün hem ramazan, hem cuma, hem kadir gecesi ve üstüne üstelik orucum, yüce rabbimle neredeyse tokalaşacağız gibi bir his var içim de.
@zbdgb 17 saat oruç tutan adama uzmanlar iftarda hafif yiyin diyor, o adam o uzmanı yer uzmanı. Halıda yuvarlanıyor o adam şu an hey yavrum hey.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ahmet Kaya'nın mahur beste şarkısının "O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırdık" kısmındaki müjganın 'kirpik' anlamına geldiğini ve yalnız ağladığını söylediğini biliyor muydunuz?
TESPİTLİ YORUM
Millet ruh ikizini buluyor, ben 15 dakikadır çorabımın diğer tekini bulamadım.
Nerede yanlış yapıyorum acaba?
NE KADAR OLDU?
Bold Pilot, 70. Gazi Koşusu'nu bugün hala kıralamayan rekor sürede (2.26 dk) kazanmayı başaralı 24 YIL OLDU
GÜLÜYorum
İki kişi karşılıklı sohbet ederken birisi dert yanmış:
- Ah, ahh halimiz ne olacak bilmem, bu çağda erkeklerle kadınları ayırt etmek mümkün olmuyor!
Bu sırada yanlarından bir şahıs geçmiş; şikayet eden yanlarından geçen şahsı işaret ederek:
- Bak şu gence!
Saçları uzun olmasa erkek sanırdım vallahi, demiş.
Karşıdakinin kırılganlığı yüzünden okunur bir şekilde:
-Yahu o benim oğlum! diyerek sitem etmiş.
Aaa, kusura bakmayın çok özür dilerim, sizin onun babası olduğunuzu bilmiyordum! diyerek mahcubiyetini dile getirmiş.
Karşısındaki iyice sinirlenerek:
- Vallahi hakaretin böylesini beklemezdim!
Ben onun annesiyim ya!
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