RAMAZAN İMSAKİYE
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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Nisan 2020, Cuma

Virüsün Türkçe ismi ne olurdu?

Bu lanet virüs, bize acıdan başka bir şeyle gelmedi. Ne ocaklarda ağlayanlar ne panikler, ne korkular yaşattı. Fakat biz yine bu sancılı durumda biraz da olsun bu virüsle dalga geçmek isteyelim.
İşte her şey bu tweetle başlamış:
@onediocom COVİD-19'a alternatif bir Türkçe isim önerecek olsanız, bu ne olurdu?
Ondan sonra halkım döktürmüş. Umarım tez zamanda defolup gider.
Bakalım virüse Türkçe isim bulan vatandaşlarımız neler yazmış.
@zennure_yilmmaz Öksürgeçli öldürgeç
@vedalok CAVIT-19
@CesurPiyon Hepyaşın-19
@hdogruoglu Götürgen-19
@yayayavuzz Kovkovabilirsen-19
@Adem_rgn Evetıktıran
@sonhabertw Kovgit
@demirci_beliz Koronya. Malum her yer kolonya kokuyo
@uurcml Belalım19
@turcophone Mikrob'ül yarasa
@ArifTak38909232 Yeni kaynanam
@Aslihancaglaa Virüs-u bela
@ozlemmetjee Nefeskıran
@andazizou Covmirem-19
@ufboguzhan Yatırgaçlı götürgeç
@fatmaksee Karabaş
@Tiryaki16108 Çin bulaşığı
@Sonay45315092 Korunhaa Zany face
@aydin_erdem Sinsi-19 Alıntı: onedio.com


LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kaybolan bir şeyi bulmak için bir odaya girdiğimizde, ne için girdiğimizi unutup kısa dönemlik hafıza kaybı yaşamamız, aslında beynin aynı anda hem ortam hem de amaç değişikliği yaşamasından kaynaklı 'Kapı Aralığı Etkisi' adı verilen bilimsel bir mevzuymuş...

TESPİTLİ YORUM
Şanslı kızlara oyuncak ayının içinden yüzük çıkar.
Şanssızlara da adamın içinden ayı… Kader işte...

NE KADAR OLDU?
Erzurum'da bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın anı defterine "Adama işkence ediyorlar ya" yazalı 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
REHA Muhtar'ın haber sunduğu dönemlerden.
350 tonluk gemiyi çeken bir yüzücü ile konuşurlarken:
- Nasıl çekiyorsunuz gemiyi?
-İnanç meselesi.
İçinizde bunu hissetmeniz gerekir.
- Neyi hissetmem gerekir?
-Gemiyi mi?
Ne zaman kendi kendime "Acıktım" desem içimde bir ses, "Acıkmamışsındır, susamışsındır, su iç, su iç" diyor. Ya anne, sen hangi ara içime kaçtın, bir git ya!

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