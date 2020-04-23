Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan
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Anne ve 4 yaşındaki oğlu Ege, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir arabanın hızla üzerlerine gelmesi sonucu yaşanan diyalog:
Anne: Allah kahretsin çocuk bile umurunda değil hayvanın.
Ege: Horoz bu çocuk!
Anne: O ne demek Ege?
Ege: Babam araba kullanırken horoz bu çocuğu diyor ya!
Anne: !!!
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Anne, 7 yaşındaki kızıyla alerji testi için hastanede sıranın bize gelmesini beklemektedir:
- Ne o kızım? Mırıl mırıl ne konuşuyorsun?
- Dua ediyorum baba?
- Ne duası?
- Alerji duası.
- Nasılmış o dua?
- Allahım n'olur brokoliye alerjim olsun, çikolotaya olmasın.
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Çocuk: Sen beni temizlerken iğrenmiyor musun? (Tuvalet temizliği sırasında) Anne: Hayır.
Çocuk: Tabi iğrenmezsin, ben senin içinden çıktım ondan değil mi? Sürpriz yumurta gibi.
Sen çikolatasın, ben oyuncağı.
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Patronun 3 yaşındaki yeğeni dalıp gidince:
- Ne yapıyorsun?
- Düşünüyorum.
- Ne düşünüyorsun?
- Bilmiyorum, daha yeni başladım.
Böyle bir cevabı yer yüzündeki hiçbir büyük akıl edemez. Okul körleştiriyor sanırım.
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Elinde oyuncak şırınga, o doktor ben hasta, oynuyoruz:
- Baba aç kolunu! Domuz gribi aşısı yapacağım!
- Tamam.
- Pist. Geçmiş olsun. Şimdi de omzunu aç.
- Tamam.
- Pist. Geçmiş olsun.
- Bu ne aşısıydı?
- Bu da omuz gribi aşısı.
Hahahahahahaha!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da gök gürlediğinde çocuklar göbek deliklerini kapatıyor. Bu da çok eski zamanlardan beri devam eden bir gelenek.
TESPİTLİ YORUM
@fenolftaleinli Küçük kuzenim parkta oynarken annesini bulamayınca etraftakilere polisi arayın annem kaybolmuş demiş.
Çocuktaki özgüvene bak asla kaybolanın kendisi olduğu ihtimali aklına gelmiyor annesi için endişeli.
GülüYorum
Bu gerçek bir olaydır: 23 Nisan'da çocuk, öğretmenine sorar:
Ögretmenim, 23 Nisan çocukların bayramıdır degil mi? Ögretmen:
Evet diyerek soruyu cevaplar. Çocuk:
Ögretmenim siz söylemiştiniz; bayramlarda insanlar dinlenir ve birbirlerini ziyaret ederler değil mi?
Ögretmen: Evet yavrum. Çocuk:
Anlamadığım bir sey var? "NİYE 23 NİSAN'DA EN ÇOK YORULAN BİZ OLUYORUZ."
AlkışlıYorum
4.5 yaşındaki oğlum Rüzgar'dan gelsin. Eşim telefonda bir bilgi yarışması oyunu oynuyor. Soru şu:
Amerika'nın en kuzeyindeki ülke neresidir? Bir an sessizlikle düşünüyoruz, o sıra sessizliği ciddi bir ses tonuyla Rüzgar bozuyor:
Adıyaman.
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