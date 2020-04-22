Maskesi çenesine vurmuş
Çocukluğuma geri dönüp insanlara bakıp hikayeler uydurayım dedim ama o da ne? Bazı insanlar kendi hikayelerini üretmişler bile.
İnsanların bazıları sosyal mesafeye uyarken bazıları da uymamakta direniyor. Bir de uyuyormuş gibi yapan mahlukatlar var. Özellikle en illet olduğum tipler maskeyi çenesine indirip ağzı açıkta dolaşan insan.
Bunlar maskeyi, saça başa takılan güneş gözlüğü zannediyorlar galiba.
Bu arkadaşlar maskeyi takmışlar fakat çenelerine indirerek ağızlarını açıkta bırakıp topluma karışıyorlar. Bunlar markette, yolda ve toplu taşıma araçlarında kısacası her yerdeler.
Hadi hiç maske takmayana sayıp söversin, bir anlam verebilirsin de arkadaş bu aksesuar değil, güneş gözlüğü değil maske zaruri bir şeydir.
Bir de bunun alt versiyonu var. Maske ile ağzı kapalıdır ama burun açıktadır.
Ha! Bazen maskeyle nefes almak uzun süreli olduğunda zorlaşıyor, bir iki saniye soluklanmak istemiş bir insan olabilir diyebilirsin. Olabilir ama böyle sokakta sürekli bir şekilde dolaşana lafım.
Bunu geçen bir arkadaşıma telefonda anlatırken daha da beterini duydum. Maskeyi çenesinin altına dayayıp sigara tüttürenler de varmış.
İçme kardeşim ölmezsin. Bu arkadaşlar ile emniyet kemerini arkadan takanlar kesin akrabadır.
Maskeni tak düzgün tak sosyal izalosyona dikkat et.
Kendini düşünmüyorsan yakınlarını, aileni düşün.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de bir kadın dondurmasının sadece bir tarafında şeker olduğu ve kalanı için yeterli olmadığı düşüncesiyle polisi aramış ve şikayetçi olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
@gundemcidede hani önceden televizyon çekmeyince arkasına çatal koyardık düzelirdi ya şimdi de sırtımızdan bıçaklandıkça akıllanıyoruz
NE KADAR OLDU?
Kızının Snapchat'te devamlı köpek filtresi kullanmasına kızan baba kızını köpek kafesine kilitleyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kocaman bir alkış da bilgisayara format atmayı, "bilgisayara forma takmak" olarak anlayan kız arkadaşa gelsin.
Siz sormadan ben söyleyeyim; evet sarışın.
GülüYorum
Yedi sekiz dil bilen bir bilgeye:
- Üstad! "Gerçek bir uzman olarak bütün dillerin özelliğini biliyorsunuz.
En anlaşılmaz dil hangisidir?" diye sormuşlar.
Bilge zat hiç düşünmeden cevap vermiş:
- Kadınların dili...
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