Karantinada Türkiye
Karantinadaysak o zaman acil ihtiyaçlarım arasında maske değil, Netflix aboneliği var.
Bir insan günleri sayıyorsa anlayın ki karantinadadır.
İnsanları eve kapayan karantina günlerinin tadını hayvanlar çıkarıyor.
Doğan her güneş gençliğimin kaybı, her gün batımı ise karantinadan çıkamadığım gündür.
Suya bulgur ezerim hem ezer hem süzerim karantinadan dolayı hem uyur hem gezerim.
Karantina sonrası değişik fikirlerim var, kuaför de olabilirim, aşçı da…
Hayat bir eziyet ise vereyim ayarı mutlu ol sen de ey karantina.
Karantina bittikten sonra düğün müğün olsa da gidip oynasak başka türlü düzelmeyecek benim psikolojim.
Ya karantina ya da Coronavirüs yüzünden açlıktan öleceğiz.
Karantina bitsin devletin bize ücretsiz spor eğitimi vermesi lazım yoksa obeziteye doğru gidiyoruz.
Karantina günleri sayesinde herkes aşçılık yapmayı öğrenecek.
Mümkün olduğunca mutlu anları topladığınızdan emin olun çünkü karantina bitince tekrar koşuşturmaya başlayacaksınız.
Can sıkıntısından durup durup makyaj yapıyoruz evde…
Karantina sürecinde kuaföre dönüşmeyen kaç kişi kaldınız kızlarrr...
Karantina bitince ilk iş fiziksel tedavi görerek yürümeyi yeniden sağlamak olacak sanırım.
Bu karantinada en çok ihtiyacım olan şeyler "Kola, Luppo ve Pırasa"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2001'de bir adam, bir 'cadı doktordan' kendisine kurşun geçirmez iksir yapmasını istedi. Yapılan iksiri iki hafta uygulayan adam, köylülerden birinin iksirin etkisini görmek istemesiyle vuruldu. Olay yerinde öldü.
TESPİTLİ YORUM
Siz bu dokunmatiklerle hem hızlı hem yanlışsız nasıl yazıyorsunuz ya. Ben Türkçe başlıyorum Urduca bitiriyorum anasını satayım.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bir çılgınlık arayan gelin, altınları ve görümcesini alarak "Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla kayıplara karışalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sağlık karnesinde yazan hastanın yakınlığı bölümü boş olduğundan hastaya sordum:
Hastanın yakınlığı nedir diye (yani eş, çocuk vb.) Cevap:
Hastanın yakınlığı 5-6 km doktor bey...!
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