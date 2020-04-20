Misafirlik diye bir şey vardı

Haftanın 5 gününde ya size gelinir ya da siz giderdiniz.

İnsanlar misafir ağırlamak için bir yarış içindeydi sanki.

Küçük bir şehirde büyümüş bi çocuğun hoşbaşıma durumudur.

Sevdiğin bir amca-teyze ikilisine gidildiyse, mutfaktan gelen kurabiye kokusuyla dökülen kolonya kokusu eşliğinde, evin çocuğuyla koşturup terlediğinizden, sırtınızda mendille anne kucağında uyuma lüksünüz vardır. Yok sevmediğiniz bir eve gidilmişse, anne babadan nefret etme katsayısı, biraz daha büyüdüğündeki, okul gezisine gönderilmeme katsayısına yakın durur. Misafir çıktıktan sonra kapıyı kapatma zamanlaması, "Evi topla misafir geliyor" gibi ince gerginliklerin yerini bu rahatlık almıştır günümüz modern dünyasında.

Çay gelsin oh, yanında kuruyemiş (Antep fıstıklı), içerden gelen mısır patlama sesi, çay içmiyorsan kola mı?

Meyve suyu mu? Kahve yapayım içersenler, pötibör püskevitler, ayaklara verilmiş terlik bunların hepsi çok güzel ama misafirlikte en kötü şey gaz çıkarmak için tuvalete gitmek. İdeal bir misafirlikte ikram edilecekler sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Kolonya

2. Çikolata veya şeker

3. Çay veya kahve

4. Yine kolonya

5. Meyve

Eğer yemekli bir misafirlikse ilk kolonyadan önce yemek yenir. Eğer yatılı bir misafirlikse meyveden sonra yatılır.

Kaybolmaya yakın duran bir değerdir misafirlik. Peki yok mu çok az. Gidildiğinde kendi izledikleri dizileri zorla size izlettirirler. Benim zamanımda tek kanal vardı ve bu kadar dizi yoktu. Hatta TV falan izlenmez misafir gelince televizyon kapatılırdı. Sebebi iletişim kurmak. Peki şimdi yaşadığımız en büyük sorun değil mi iletişim kurmak.

Bence misafirlik yaşasın.



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