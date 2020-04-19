Kadın ve Erkek Diyalogları
Bakma faslın bittiyse kavgaya geçeceğim!
Dün haberlerde çıkan tekstil sektörünün krize girmesine kocamın yorumu:
Bak bir aydır alışveriş yapmıyorsun, tekstil krize girmiş...
"Seviyor musun?" dedim "Seviyorum" dedi.
"Ne kadar?" dedim, "Çok" dedi. "Ne kadar çok?" dedim. "Her akşam eve gelip dırdırını çekecek kadar çok..." dedi. Sustum...
Şiddetli kavgamız sırasında "Gidiyorum ben, bitti!" dediğimde "Dönerken mutfaktan su getir, sana laf anlatacağım diye boğazım kurudu!" diyen kocamı huzurlarınızda yılın kozalağı seçiyorum.
Lacivert ceketi, gri pantolonu, kahverengi ayakkabısı ve siyah kemerini bir arada giyen babama annemin yorumu: "Toplama bilgisayar gibi olmuşsun!"
Bir alkış da sınava giderken, 1 GB'lık flash diske Kur-an'ı Kerim ve dualar atan, sonra da boynuna asan ve cevşen niyetine kullanan kardeşime gelsin.
Hafta sonu babasıyla gezmek için süslenmeyi abartan oğluma "Oğlum çapkınlık mı yapacaksınız?" diye sordum. Oğlum tüm sempatikliğiyle cevap verdi; "Evet anne, babam da bakıyor kızlara ben de.
Ama senin kadar güzelini görmedik!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Charlize Theron'un keşfedilmesine yol açan olay bankada çekini bozmayan memurla kavgaya tutuşması olmuştur.
Bu sırada, bankada sırada bekleyen bir yetenek avcısı Theron'a kartını vermiş ve birkaç ay sonra da ilk filminin çekilmesine neden olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Şarjım yüzde 100 olunca kendimi süper kahraman gibi hissediyorum, tren altında kalacak küçük bir çocuğu kurtarabilirmişim gibime geliyor.
NE KADAR OLDU?
Sokağa çıkma yasağı olan Aydın Söke'de, boş yolda ekmek dağıtan 2 fırın aracı kaza yapalı 1 HAFTA OLDU
AlkışlıYorum
Bir televizyon programında yemek yapan yarışmacılara;
"O öyle mi yoğurulur, bak işte altını yaktın hamurun, soğanları çok iri doğradın, vs" gibi yorumlar yapan karımla;
"Devam et devam et, birazdan duyarlar seni" diye dalga geçiyorum.
Anında cevap yapışıyor suratıma:
"Sen sahada koşturan 11 tane adama direktifler verirken onların da seni duydukları gibi mi?"
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