Denizde iki kilometre açılabilen esrarengiz amcalar
Paldır küldür girebilir suya sonra ağır kulaçlarla plajdakilerin şaşkın bakışları arasında kıyıdan uzaklaşmaya başlarlar.
Arkasından bakanların göremeyeceği uzaklığa gidene kadar durmazlar.
Orada da neler olduğunu kimse bilmez. Bazen ekürileri olur yanlarında.
Gittikleri noktada yaklaşık 30 dakika sırt üstü şekilde güneşlendikten sonra dönüşü çoğu sadece kurbağalama yüzer asla giderken yaptığı gibi kulaç atmaz (tabi arada kondisyonu sağlam olanlar da yok değil, gittiği gibi dönüyor). Artık plajdakiler onu unutmuştur. Aaa birinin topu kaçmış herhalde diye plajda homurdanmalar başlar karşıdan gözüken kafası için. Ancak o esrarengiz amcadır.
Kurbağalama geldiği için sadece kafası gözükür. Biraz daha yaklaşınca insanlar simayı hatırlar ve kendi eğlencelerine geri dönerler.
Sudan çıkar, duşunu alır, tam kurulanmadan havlusunu toparlar ve evine doğru yol alır.
Daha çok gün görmüş, kulağı kesik tiplerdir ve yaşlılıktan dolayı biraz yalnızlaşmışlardır... Sahilde mutlaka birilerine selam verirler; genelde göbekli ve kıllıdırlar ve kıyafetleri hafiften eskidir (altlarında sadece şort bulunur). Bazen elinde bir ağaç dalından asa taşıyanlarına da rastlanır.
Genelde tatlı sohbeti olan ve araya hayali olaylar karıştıranlarına rastlanır. eksisozluk.com./ pringlestaki biyikli dayi
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Unsinkable Sam yani "Batmaz Sam" II. Dünya Savaşı'nda hem Alman Donanması'nda hem de İngiliz Kraliyet Donanması'nda toplam 3 gemide maskotluk yapmış ve batan üç gemiden de canlı kurtulmuş bir kedi.
TESPİTLİ YORUM
Süt içince vücudun uykusu gelirmiş, kahve içince vücudun uykusu kaçarmış.
Dün gece sütlü kahve içtim. Vücut ne yapacağını şaşırdı...
NE KADAR OLDU?
Acun Ilıcalı: "Halı saha için maç saatini bekliyorduk, bizden sonra oynayanlar oluyordu maçı da uzatamıyorduk.
Ben de halı saha aldım" diye açıklama yapalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir binanın duvarında yazan yazıyı aynen aktarıyorum;
"Buraya çöp dökülmez bilmiyor musunuz?
Bilmiyorsanız arkadaşlarla bir ara size anlatırız!"
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