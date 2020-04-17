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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Nisan 2020, Cuma

Yaşanmış gerçek bir hikaye

Sahil yolundan Bostancı istikametinde gitmekte olan dolmuşa yaşlı bir kadın biner. Kadın tam bir eski İstanbul hanımefendisidir. Gerek giyimi, gerek oturuşu, gerek konuşmasındaki kibarlık ile çevresindekilerin saygı ve ilgisini çeker. Teyzemiz gitmek istediği yer için parayı uzatır:
- Pardon beyefendi, rahatsız ediyorum ama şuradan bir Suadiye uzatırsanız çok memnun olurum.
- Tabi hanımefendi, ne rahatsızlığı...
Para şoföre uzatılır ve yolculuk devam eder.
Yaşlı ve kibar teyzemizin kibarlığı, şık giyimi ve güler yüzü diğer yolcuların içini ısıtmıştır adeta. Suadiye'ye gelindiğinde teyzemiz inmek ister ve bunu şoföre yine o kibarlığı ile bildirir:
- Pardon şoför bey, mümkünse müsait bir yerde indirir misiniz?
Şoför sağa yanaşır ve kapıyı açar fakat araç hala yavaşça hareket halindedir...
Teyzemiz yaşlı olması nedeniyle inemez ve dolmuşun tamamen durmasını bekler. Fakat şoför acelesi varmışcasına yavaşça ilerlemekte ve bayanın inmesini beklemektedir... Dolmuşun bir türlü tamamen durmamasına kızan kibar teyzemiz şoföre seslenir:
- Ulan şerefsiz, paraşütle mi inecez!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Antik Yunanlar kızıl saçlıların öldükten sonra vampire dönüştüklerine inanmışlardır.
Ortaçağda ise cadı olduklarını düşündükleri için yüzbinlerce kızıl kadın yakılmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Reklamlarda kirli bir çamaşır görünce çantasından litrelik deterjan çıkaran kadın neyin kafasını yaşıyor olabilir ki.

NE KADAR OLDU?
Seda Sayan'ın programına konuk olan ve satanist olduklarını söyleyen iki genç kız, canlı yayında halay çekeli 11 YIL OLDU

GülüYorum
Umumi tuvalette sadece 3 kabin vardır, hepsi doludur.
Adamın biri gelir ilk kabine vurup:
-Afedersiniz, ishal oldum acilen tuvalete girmem gerekiyor.
Rica etsem çıkar mısınız...
Tuvaletteki adam da:
-Özür dilerim ben de aynı dertteyim, çıkamam.
Hemen 2. kabine doğrulur aynı şeyleri söyler.
Oradaki de:
-Ben de aynıyım, çıkamam.
Adam hemen 3. kabine yönelir, artık sabrı kalmamıştır.
Aynı şeyleri tekrar söyler.
Bu sefer içerideki zorlanarak şöyle cevap verir:
-Ne mutliii saağaaaaaa...

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