Kadınların zeki cevapları
Kadın: Neden? Sizin yok mu?
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Erkek: Ben bir fotoğrafçıyım ve ne zamandır sizinki gibi bir yüz arıyordum.
Kadın: Ben de estetik cerrahım ve ne zamandır sizinki gibi bir yüz arıyordum.
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Erkek: Sanırım sizinle daha önce bir kez çıkmıştık ya da iki kez?
Kadın: Sadece bir kez çıkmış olabiliriz, çünkü aynı hatayı ikinci kez yapmam.
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Erkek: Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsunuz!
Kadın: Sanırım doğarken sizin payınızı da ben almışım.
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Erkek: Birçok erkeğin başını döndürüyor olmalısınız.
Kadın: Siz de birçok kadının midesini bulandırıyor olmalısınız.
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Erkek: Sizi çok mutlu edebilirim.
Kadın: Nasıl? Gidiyor musunuz?
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Erkek: Size evlenme teklif etsem, ne cevap verirdiniz?
Kadın: Bir şey diyemezdim muhtemelen, çünkü gülerken konuşamam.
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Erkek: Sizi sinemaya davet edebilir miyim?
Kadın: Ben o filmi gördüm.
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Erkek: Hayatım boyunca neredeydiniz?
Kadın: Sizden saklanıyordum.
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Erkek: Hayatım boyunca neredeydiniz?
Kadın: Hayatınızın geri kalanında da olacağım yerde, rüyalarınızda.
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Erkek: Sizi daha önce bir yerde görmüş gibiyim… Kadın: Evet, o yüzden artık oraya gitmiyorum.
Mehmet Anık yolladı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tarantulaların 8 gözü vardır fakat buna rağmen net göremezler.
Ayrıca dişi tarantulalar, erkeklerden daha büyüktür ve çok daha uzun yaşarlar.
TESPİTLİ YORUM
Süt içince vücudun uykusu gelirmiş, kahve içince vücudun uykusu kaçarmış.
Dün gece sütlü kahve içtim. Vücut ne yapacağını şaşırdı.
NE KADAR OLDU?
ABD silahlı kuvvetleri, sesten 20 kat hızlı insansız hava aracını fırlattıktan sonra hava aracını kaybedeli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kırılıp yerinden çıkan öğrenci dolap kapaklarını hizmetlimiz tamir etti sağolsun.
Ertesi gün sınıfa girince dolap kapaklarını tekrar yerde buldum. Sınıfa ne olduğunu sorunca dolap sahipleri kendini savundu.
"Amca kapakları ters takmış öğretmenim, bu kapakta benim adım yazmıyor. Biz de tekrar çıkardık." Kapakların üzerindeki etiketi değiştirmek hiç akıllarına gelmemiş. Ey ezberci sistem bak nasıl çocuk yetiştiriyoruz..
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