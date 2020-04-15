Gerçek sözlük
Dil: Bazı dejenere insanların konuşmak için kullandıkları cinsel organ.
Baş ağrısı: Kadınlar tarafından en sık kullanılan doğum kontrol yöntemi.
Nanosaniye: Trafikte ışığın yeşile dönmesi ve arkadaki hayvanın korna çalması arasında geçen süre.
Futbol: Kadınların kocaları yerine bilmeden evlendikleri nesne.
Kuantum fiziği: Gece vakti, karanlık bir odada var olmayan bir kediyi arayan kör adam.
Entellektüel: 2 saat boyunca işten başka bir şey düşünmeyi becerebilen insanoğlu.
Ekip çalışması: Bütün suçları ekibin geri kalanına yüklemeyi sağlayan çalışma biçimi.
Patron: Geç kaldığınızda işe erken gelen, erken geldiğinizde geç kalan kişi.
Gözyaşı: Erkek gücünün, kadın gücü karşısında bozguna uğratılmasına yarayan hidrolik güç birimi.
Söylenti: Ses hızından bile hızlı dağılan haberler.
Baba: Doğanın bize armağanı olan banka.
Gülümseme: Pek çok şeyi bir doğruya çeviren eğri.
Ofis: Gergin bir ev hayatından sonra gevşediğiniz yer.
Komite: Kendi başlarına hiçbir şey yapamayan ve birlikte hiçbir şeyin yapılamayacağına karar vermek için bir araya gelen insanlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Konya'nın Karapınar İlçesi'ndeki bir bekçi köpeği, sahibi Emin Çenesiz'in cep telefonunu yuttu. Olay köpeğin karnından telefon melodisi gelince anlaşıldı.
Talihsiz telefon küçük ebatlarda olması nedeniyle dışkı yoluyla dışarı atıldı.
TESPİTLİ YORUM
Mesela 19. kanalı açmak istiyorsam; 1 ve 9 uzak diye 22. kanalı açıp 3 kere geri tuşuna basıyorum. Bütün hayat stratejim bu.
NE KADAR OLDU?
Posta ücreti olmadığından, postaya koyduğu bombalı mektup kendine geri gelen Iraklı teröristin mektubu açınca öleli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OTOBÜS çok doludur ve orta taraflarda ayakta duran yolcular nedense ilerlememek için direnmektedirler...
Tabi otobüse yeni binmeye çalışan yolcular da "Biraz ilerler misiniz?" diye neredeyse yalvarmakta ve giderek seslerini yükseltmektedirler...
O sırada otobüs şoförü bombayı patlatır ve aynen şu cümleyi söyler:
Otobüsün arkası da aynı yere gidiyor!
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