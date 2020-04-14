Kadınlar & Erkekler
Kızlar 20-25 yaşında futbol topu gibidir, peşinden 22 kişi koşar.
25-30 arasında basketbol topu gibidir, peşinden 10 kişi koşar.
30-35 yaşında tenis topu gibidir, peşinden 2 kişi koşar.
40 yaşından sonra yakan top gibidir, atarsın herkes kaçar.
KADINLAR KITALARA BENZERLER:
20 yaşındaki kadın Afrika gibidir, birçok yeri keşfedilmemiştir.
30 yaşındaki kadın Hindistan gibidir, sıcak esrarengiz ve bereketli.
40 yaşındaki kadın Amerika gibidir, teknik açıdan mükemmel.
50 yaşındaki kadın harp sonrası Avrupa gibidir, birçok yeri tahrip edilmiştir.
70 yaşındaki kadın Sibirya gibidir, bilirsin ama gitmezsin!
ERKEKLER
Erkekler meyve gibidir:
20 yaşında Hindistan cevizi gibi dışarıdan gösterişli ama içinden az şey çıkar.
30 yaşında mantara benzer, tadı güzel ama tehlikelidir.
40 yaşında portakal gibi senede bir mevsimi gelir.
50 yaşında kuru üzüm gibi içi sıkılmış ve buruşmuştur.
60 yaşında hıyara benzer ancak turşusu kurulur.
BİZ ERKELER NEYMİŞİZ:
Parası olmazsa bisiklete biner,
Parası olursa zayıflama bisikletine,
Parası olmazsa para için koşturur,
Parası olursa göbeğini eritmek için,
Parası olmazsa evlenebilmeyi hayal eder,
Parası olursa boşanabilmeyi,
Parası olmazsa karısını sekreteri gibi kullanır,
Parası olursa sekreterini karısı gibi,
Parası olmazsa 'zenginim' havası verir,
Parası olursa 'fakirim' numarasına yatar...
Mehmet Anık'a teşekkürler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
11 Eylül 2001'de çalışanlarının %75'ini kaybeden bir yatırım bankası Amerikan Havayolları şirketini uçağa terörist alma ihmali gösterdikleri için dava etmiş ve kazanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Pazarın bir ucundan sonuna doğru fiyatları sorarak ilerleyen, dönüşte de en ucuz tezgahın yerini eliyle koymuş gibi bulan canlıya anne denir.
NE KADAR OLDU?
Bir sağlık programında gelen,"karanlık ortamda uyuyamıyorum ne yapmalıyım" sorusuna doktor,"Zaten gözünüzü kapatınca karanlık olmuyor mu? Nasıl uyuyamıyorsunuz" cevabını vereli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Otobüs çok doludur ve orta taraflarda ayakta duran yolcular nedense ilerlememek için direnmektedirler...
Tabi otobüse yeni binmeye çalısan yolcular da "Biraz ilerler misiniz?" diye nerdeyse yalvarmakta ve giderek seslerini yükseltmektedirler...
O sırada otobüs şoförü bombayı patlatır ve aynen su cümleyi söyler:
Otobüsün arkası da aynı yere gidiyor!...
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