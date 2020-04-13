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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 13 Nisan 2020, Pazartesi

Tuvalet edebiyatçıları

Bir duvarda: Tuvalet tenisi nedir öğrenmek istiyorsan karşı duvara bak !
Karşı duvarda: Tuvalet tenisi nedir öğrenmek istiyorsan karşı duvara bak !
Sağ duvarda: Sola bak Sol duvarda: Karşıya bak Karşı duvarda: Önüne bak hıyar! sağa sola işiyorsun!
Louvre muzesi tuvaletinde ; Tosun burada da hizmetinizdedir!
Pisuvara izmarit atmayınız... Atsanız da üzerine basmayınız...
Bir fast food tuvaletinde: Ben ettim sen etme w Bir üniversite kampüsünde tuvalette:
Tuttuğun altın olsun.
Bir hanın tuvaletlerin birinin kapısında aynen şöyle yazıyormuş. Bayanlar tuvaleti, erkeklerin girmesi yasaktır.
Erkekler tuvaletinden bir başka yazı: - Yeşim eğer bir gün bu yazıyı okursan aramızdaki herşey bitmiş demektir.
ODTÜ'de ki erkek yurtlarının birinde klozete oturduğunuzda tam karşınızda yazan yazı:
Arkadaşım şu anda bu okulda bilerek yaptığın tek işi yapıyorsun.
Akdeniz Üniversitesi Keknik Bilimler Meslek yüksek okulundaki bir tuvalet kapısında aynen şu şekilde yazar. "Lütfen bulmak istediğiniz gibi bırakın" "Ben bulmak istediğim gibi bırakıyorum ama adamın biri her seferinde gelip temizliyo"
Başka yaratıcı bir yazı da Tehlike anında fermuarı çekiniz.
-Sifonu çektinmi?
(Hemen altında) - Mi ayrı yazılır!
Yine bir üniversiteda "Hiçbir psikolog alafranga bir tuvaletin yerini tutamaz!"

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çoğu zaman demokrasisiyle örnek gösterilen İsviçre'nin tamamında kadınlara oy hakkı ancak 1990 yılında tanınmıştı.

TESPİTLİ YORUM
Bu elit misafir çocuklarını hiç sevmiyorum, gelmiş satranç oynayalım diyor, ulan gel bilgisayara otur döve döve kaldırayım. Döngüyü ne bozuyorsun.

NE KADAR OLDU?
Manchester United'ın efsanevi antrenörü Sir Alex Ferguson'un son çiğnediği sakız, açık artırma ile 420 bin Pound'a satılalı 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Öğrencilerin kimlik fotokopileri gerekiyor yeniden kayıt için. Cuma günü sondu, pazartesi olmuş hala getirmemişler, ben de haliyle kızıyorum.
Birsen atılıyor "Ben yarın getireceğim!" diye, o öyle atılınca ben de soruyorum;
"Neden yarın?" diye, el cevap;
"Çünkü bugün unuttum." Haklısın çocuğum benimki de soru işte.

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