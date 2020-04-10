Evden çalışmak
Ancak, senin gibi ailenin de tüm gün evde olacağı gerçeği ile yüzleşince her şey bir anda değişir.
Odanızı sürekli kontrol etmeye ve rastgele milyonlarca soru sormaya başlarlar.
Zaman zaman size kahve, çay ya da meyve getirirler. Bu durum, arada güzel olsa da tam bir şeye konsantre olmaya çalıştığınızda gelirler ve her şey alt üst olur.
Önemli bir video konferansı yapacağınız anda, kapıyı iyi bir şekilde kapattığınızı düşünürsünüz ancak odaya bir anda beklenmedik biri gelir.
Bunlardan sonra, öğle arası ya da iş bitimi saatine kadar rahatsız edilmemek üzere yeni kurallar belirlenir.
Tabii, bu durum mesai saatiniz biter bitmez odanıza gelip kapı aralığından ne yaptığınıza bakmayacakları anlamına gelmez.
Garip saatlerde yemek yapmaya başlarlar.
Güzel öğle yemeği sohbetleri artık uykunuzu getirmeye başlar.
Ve artık konuşmalar 4 konu üzerinedir; beslenme düzeniniz, internet başında geçirdiğin zaman, evdeki durum ve haber programları.
Çalışma saatleriniz kavrayamazlar ve sürekli sizden bir şeylere yardım etmenizi isterler.
'Bütün gün sandalye başındasın' diyerek üretken olmadığınızı iddia ederler.
Size yaptırmak istedikleri işlerden ne olursa olsun kaçamazsınız.
Hafta sonu geldiğinde ise bir iş yapmayacağınız aklınıza gelir ve mutluluktan dans etmeye başlarsınız.
Tabi, bu mutluluk sizi sabahın erken saatinde kaldırarak kendi planlarına dahil etmeleriyle sonlanır.
Sonuç olarak, size çocuk olarak davranmaya devam ettikleri için agresif ergen dönemlerinize dönmenize neden olur.
Ama günün sonunda tek başına izole olmak, onlarsız zor olacağı için ailenizin yanınızda olmasına minnettar olacaksınız. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik Adaları yerlileri kargo paraşütlerinin atalarından geldiğini düşündükleri için savaş bittiğinde paraşütler geri döner umuduysa askerlerin hareketlerini taklit etmiş, marş halinde yürümüş ve samandan uçaklar inşa etmişlerdir.
TESPİTLİ YORUM
Dönem öyle bir dönem oldu ki kendimi çok POZİTİF hissediyorum bile diyemiyorum.
Ulan Corona senin Allah belanı versin.
NE KADAR OLDU?
Sağlık Bakanlığı'nın, AIDS'e Karşı dağıttığı kitapçıkta "El gidiyor fezaya, biz taktıramadık kondomu Rıza'ya..." yazalı 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kredi taksidini ödemeyen yaşlı amcanın evini arıyorum.
Telefonu karısı açıyor. Sessizce dinliyor, sonra gayet sakin bir şekilde cevap veriyor:
"Merak etme evladım.
Ben gelince ona hesabını sorarım."
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