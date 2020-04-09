Ekşi sözlük yazarları güldüren okumalarını paylaşmış. Ortaya karışık komik durumlar çıkmış.
Yazan: Metrekare başına en çok balgam düşen şehirler.
Okuduğum: Metrekare başına en çok şalgam düşen şehirler.
erkinalp
Yazan: Hayır, henüz gökyüzünü boyamıyoruz!
Annemin okuması:
Hayri, henüz gökyüzünü boyamıyoruz!
material necip
Yazan: PTT pul müzesi.
Okunan: Pitbull müzesi.
madmadness
Yazan: Sıcakken ayrı soğukken ayrı güzel olan yiyecekler Okunan: Kusarken ayrı soğukken ayrı güzel olan yiyecekler.
sessiz sakin suskun adam
Yazan: Maltepe'de oturulası mahalleler.
Okunan: Maltepe'de o.urulası mahalleler.
songoku41
Yazan: Tekirdağ gelişmeye devam ediyor.
Okuduğum: Tekirdağ işemeye devam ediyor.
franzin milenasi
Yazan: Çıplak elle dokunarak ekmek seçmek.
Okunan: Çıplak elle dokunarak erkek seçmek.
Yazan: Otururken kemerinizi bağlayınız.
Okunan: O.ururken kemerlerinizi bağlayınız.
soyle garip bencileyin
Bi tavukçuda "tavuk, but, göğüs" üçlemesindeki "but" kelimesini ingilizce algılamam... Tavuk ama göğüs! Nasıl ya!?
gebertirim
Yazan: Siyami ersek hastanesi.
Okunan: Siyahi erkek hastanesi.
ketleydi
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Zamanında bir Roma askerinin gaz çıkarması sonucu on binlerce insanın öldüğü bir ayaklanma çıkmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Sen bir kadını üzerek tek seferde çektirirsin.
O taksitlere bölüp sana taksit taksit ödetir.
NE KADAR OLDU?
Muhabirin, "Attığın bir golü kız arkadaşına hediye ettiğin oldu mu?" sorusuna Sergen Yalçın, "Aynı golü iki farklı kıza ettiğim bile oldu" yanıtını vereli 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SAYIN doktorumla poliklinikte oturuyoruz.
Yaşlı teyze giriyor, yazdırmak istediği ilaçları sıralıyor ve en sonuna da "Oğlum ellerim çok çatlıyor, bir de Arko krem yazsana" diyor.
Doktorumuzdan cevap gecikmiyor:
Bir kilo da muz yazayım mı teyze?"
***
Ev ödevinin isim bölümünün altındaki okul numarasının kısa yazılışı olan no bölümünümün karşısına "Yes" yazan minik meleğim; hep böyle masum kal ne olur...
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