İki hikaye
Birinin içinde bir adam, diğerinde bir kadın...
Tam yan yana geldiklerinde adam camı açıp kadına "DOMUZ!!!" diye bağırdı ve konuşmasına devam edecekken kadın çok sinirlendi. O da camı açıp adama "HAYVAN!!!" diye cevap verdi...
Arabalar yollarına devam ettiler...
Kadın tam virajı dönmüştü ki yolun ortasında duran kocaman bir domuza çarptı...
Bu hikayeden çıkarılacak sonuç:
Kadınlar dinlemeyi bir öğrenebilseler...
***
Evlenmek isteyen genç adam, arkadaşına dert yandı...
"Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.
"Ailemle tanıştırmak için eve getirdiğim kız arkadaşlarımın hiçbirini anneme beğendiremiyorum." Arkadaşı, ona yardımcı olmak istedi, akıl verdi:
"Kolayı var bu işin" dedi.
"Sen de annene benzeyen bir kız bul." Evlenmek isteyen genç adam, o yöntemi de denediğini söyledi: "Fakat yine de başaramadım" dedi.
"Bu kez de babama beğendiremedim kızı."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1877'de Jimmy isimli bir maymun, bir kadının parmağını ısırması üzerine hüküm giydi.
Fakat hakimin bir maymunu resmen hapse atamayacağını söylemesi üzerine, Jimmy kadife şapkasını çıkardı, hakimin masasına tırmandı ve adamı elini sıktı!
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın, "Git başımdan yalnız kalmak istiyorum" derse, gitmeni değil, kalmanı istiyordur.
Belki de gitmeni istiyordur.
Kadınları anlamak zor.
NE KADAR OLDU?
Adana'da, polis baskınında sobada 1.5 kilo esrar yakıp sızan aile "Hava soğuktu" diyeli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Diyet yapan arkadaşın börek yediği görülür.
- Ulan hani diyetteydin sen?
- Öyle deme oğlum. Ekmeği kestim...
- Haa iyi o zaman.
***
- Hayatım bir şey diyeceğim...
-Söyle hayatım, seni dinliyorum?
-Şimdi, bu patateslerin kızarmış hali mi?
-Beğenmediysen benim ağlamış halimi gör istersen.
-Yok kalsın patatesleri tercih ederim..
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