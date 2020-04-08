Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Nisan 2020, Çarşamba

İki hikaye

İki araba birbirlerine yaklaşıyorlardı...
Birinin içinde bir adam, diğerinde bir kadın...
Tam yan yana geldiklerinde adam camı açıp kadına "DOMUZ!!!" diye bağırdı ve konuşmasına devam edecekken kadın çok sinirlendi. O da camı açıp adama "HAYVAN!!!" diye cevap verdi...
Arabalar yollarına devam ettiler...
Kadın tam virajı dönmüştü ki yolun ortasında duran kocaman bir domuza çarptı...
Bu hikayeden çıkarılacak sonuç:
Kadınlar dinlemeyi bir öğrenebilseler...
***
Evlenmek isteyen genç adam, arkadaşına dert yandı...
"Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.
"Ailemle tanıştırmak için eve getirdiğim kız arkadaşlarımın hiçbirini anneme beğendiremiyorum." Arkadaşı, ona yardımcı olmak istedi, akıl verdi:
"Kolayı var bu işin" dedi.
"Sen de annene benzeyen bir kız bul." Evlenmek isteyen genç adam, o yöntemi de denediğini söyledi: "Fakat yine de başaramadım" dedi.
"Bu kez de babama beğendiremedim kızı."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
1877'de Jimmy isimli bir maymun, bir kadının parmağını ısırması üzerine hüküm giydi.
Fakat hakimin bir maymunu resmen hapse atamayacağını söylemesi üzerine, Jimmy kadife şapkasını çıkardı, hakimin masasına tırmandı ve adamı elini sıktı!

TESPİTLİ YORUM
Bir kadın, "Git başımdan yalnız kalmak istiyorum" derse, gitmeni değil, kalmanı istiyordur.
Belki de gitmeni istiyordur.
Kadınları anlamak zor.

NE KADAR OLDU?
Adana'da, polis baskınında sobada 1.5 kilo esrar yakıp sızan aile "Hava soğuktu" diyeli 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Diyet yapan arkadaşın börek yediği görülür.
- Ulan hani diyetteydin sen?
- Öyle deme oğlum. Ekmeği kestim...
- Haa iyi o zaman.
***
- Hayatım bir şey diyeceğim...
-Söyle hayatım, seni dinliyorum?
-Şimdi, bu patateslerin kızarmış hali mi?
-Beğenmediysen benim ağlamış halimi gör istersen.
-Yok kalsın patatesleri tercih ederim..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak İki hikaye
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ