Evde kal ama kavga yapma
Biliyorum evde karı-koca olan arkadaşlar kedi-köpek gibi birbirlerini yemeye başladılar bile. İşte onlardan bir tanesine örnek...
-Biliyor musun... Hiç National Geographic izlememe gerek yok.
-Nasıl anlamadım?
-İşte belgesel izlememe gerek yok dedim.
-İyi izleme?
-Neden biliyor musun?
-Bilmiyorum.
-Evde belgeseli yaşıyorum.
-Allah Allah bu kadar çiçek alırsan olacağı o. Evin her köşesinde bitki var, amazon gibi oldu ev.
-Yok yok bir canlı var ama onlar bitkisel hayatta... Başka bir canlı var.
-Allah Allaaahh! Neymiş o canlı?
-Evde kıllı bir canlı ile yaşıyorum.
-Kedi mi aldın kız yoksa benden habersiz?
-Yok daha büyük.
-Ya ne diyorsun? Sabah sabah yine acayipleştin.
-Lavabonun üstünde kıllarını bırakmışsın. Mehmet midem bulanıyor, yüz defa dedim.
-Kıl mı oldun bana hahahah.
-Çok komiiik. Kıl sen olmuşsun. Annenin karnında az daha kalsan.
-Eee... Söyle söyle ne olurdum?
-Neyse boşver.
-Hayret ya kılım düşmüş.
Hanımefendi sanki kendi kıllı değil.
-Bende mi kıl var?
Güldürme.
-Geçen ki halin neydi?
-Ne olmuş halime.
-Pala Remzi gibi dolaşıyordun. Öperken bıyıkların batıyordu.
-Mehmet var ya.
-Ne olduuu? Kapak diye ben buna derim.
-İğrençsin yaa! Ha kapak demişken iyi aklıma getirdin.
Klozet kapağını kaldırmadan işemişsin yine...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Balina avcılığının yaygın olarak yapıldığı dönemde, Güney Avustralya'daki katil balinalar avcılara yakınlarda dişsiz balinalar olduğunu haber ediyordu.
Daha sonra bu balinaların dudak ve dillerinin onlara verilmesi karşılığında öldürülmelerine yardım ediyorlardı.
TESPİTLİ YORUM
Kadınların kuaförde saç yıkatma olayı çok güzel.
Arkaya yaslanıp keyfini çıkarı yorlar. Berber bizim kafamızı lavaboya sokuyor nefes alamıyoruz lan.
NE KADAR OLDU?
Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde kavga eden 7 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 TL para cezası kesileli BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Sigaranın zararlarından konuşuyoruz.
- Sigara zararlı, içmemek lazım.
- Yok ya herkese zarar vermiyor.
- Nasıl?
- Dedem çok uzun süre sigara içti, 103 yaşına kadar yaşadı. Hatta halam, dedem 95 yaşına gelince bu adam niye ölmüyor diye doktora bile götürmüştü...
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