Zombiler gelirse
Eğer zombi salgını Türkiye'de olsaydı, neler yaşanırdı...
- Mahmut şu gelenler ne lan?
- Anaaa! Zombi ya bunlar.
- Hadi canım, bizim tesisatçı Ahmet abi değil mi?
- Nerden anladın lan?
- Valla geri geri geliyor, çataldan tahmin ettim.
- Hakkat ya ne yapacaz lan?
- Gelecekleri varsa görecekleri de var şerefsizlerin.
Lannn! Teker teker gelin cesaretiniz varsa...
- Abi.
- Korkma lan.
- Bunlar ısırınca ne oluyor.
- Sen de zombi olursun.
- Nasıl bir şey.
- Isırsınlar da gör.
- Ölü mü bunlar şimdi.
- Eveeet.
- Tövbe estağfurullah.
Hortlak yani.
- He hortlak, Muzaffer amacın ne? Sürekli soruyon...
- Abi hepsine karşı gelemeyiz.
Ölü taklidi mi yapsak.
- Olum onlar zaten ölü, anlarlar.
- Yaklaşıyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Alın lan.
- Ne yapıyon Muzo? O çubuklar ne? Çubuklarla niye artı yapıyon, biz Müslümanız.
- Abi filmde gördüm.
- Onlar vampirdi.
- Haaa!
- Bence Kelime-i Şehadet getir. As as kaç oğlum.
- Horrrrrrrrr.
- Allahu Ekber. Tövbe bismillah.
- Bak abi ısır ısır da kartım, kan yok can yok.
- Horrrrrr.
- Abi ısırmadan bir dinle gözün sevem.
- Horrrr.
- Anladım, horrr görmüyoruz, siz de en nihayetinde insandınız.
- Hoorrr.
- Sen mi ölüsün ben mi lan, hayat size hayat be arkadaş!
- Hırrr?
- Böğürme bi dinle. Derdin yok, tasan yok, patates çuvalı gibi geziniyorsun etrafta.
- Ben zaten ölmüşüm; kredi kartı, kira, evde çoluk çocuk ekmek bekliyor.
- Hörrhöhöhööğğğhh.
- Ağlama ağlama, gel bir sigara yak.
- Mahmut abi gitti bu.
- Eee oğlum acıdı halimize.
Ne hallere düştük, ısırttırsa mıydım kendimi?
LÜZUMSUZ BİLGİLE
Derinizin üzerinde yaşayan canlı sayısı, dünyada yaşayan insan sayısından çok daha fazladır.
TESPİTLİ YORUM
Adam kibar olayım derken yerin dibine girdi. Kız Kulesi'ne, Bayan Kulesi diyerek yılın kibar erkeği seçildi.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bir metrobüs şoförü, kulaklıkla müzik dinlerken müziğin sesini kısmayan gence uçan tekme atalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Acil serviste sonuçlarımı değerlendiren doktora annem soruyor: "Nesi var doktor bey?" Doktor, "Uzun süredir devam ettiğini düşündüğümüz bir üriner sistem enfeksiyonu mevcut Mikrobiyal yani..." diyor.
Annem yavaşça kulağıma mırıldanıyor:
"Bir de it iti ısırmaz derlerdi, seninkiler düşman çıktı" Ne mikropluğumu görmüşse artık.
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